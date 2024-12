Mystische Moderne und ein etwas anderes Sisi-Musical

Zwei mitreißende Choreografien boten die fortgeschrittenen Tänzerinnen und Tänzer der Ballett-Akademie König-Sräga bei ihrer traditionellen Adventsaufführung im voll besetzten Kaufbeurer Stadttheater.

Den Auftakt machte das mystische, mitunter skurrile und von entsprechender Musik von Luigi Nono begleitete Stück „Der rote Mantel“. 1954 wurde es im Theater des Westens in Berlin uraufgeführt und hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Dafür sorgte auch die kreative choreografische Leitung von Joachim König und seiner Frau Elke König-Sräga. Neben dem tänzerischen Können der Mitwirkenden beeindruckte die Inszenierung aber auch durch die schönen Kostüme: die Raben ganz in Schwarz mit schwarzen Masken, die weiteren Darstellerinnen mit wallenden roten Röcken. „Der rote Mantel“ handelt von Don Perlimplis, den die Liebe zur jungen, schönen Belisa trifft wie ein Blitz. Doch durch ein schreckliches Missverständnis endet die Geschichte tödlich.

Der Tod begleitet die „Sisi“, die durchs Kaufbeurer Stadttheater tanzt

Im zweiten Teil der Aufführung bezauberten die Tänzerinnen zur Musik von Michael Kunze mit dem Ballett-Muscial „Sisi“. Nicht verklärt und verzaubert wie sonst üblich, sondern faszinierend und ein wenig düster wurde in dieser Inszenierung das Leben der berühmten österreichischen Kaiserin geschildert. Das begann schon damit, dass die Geschichte aus Sicht ihres Mörders, des italienischen Anarchisten Luigi Lucheni, quasi rückwärts erzählt wurde. Zu „Ich gehöre nur mir“ tanzte die Hauptdarstellerin ausdrucksvoll, aber auch stets mit der Figur des Todes an ihrer Seite. Ein spannend gestaltetes Stück, aufgelockert durch immer wieder bezaubernde Tanzeinlagen der ganz jungen Künstlerinnen. Obwohl eine der Hauptdarstellerinnen nur wenige Tage vor der Premiere verletzungsbedingt ausgefallen ist und deshalb einige Rollen anders vergeben werden mussten, wie König berichtete, meisterten alle ihre Parts mit Bravour. Am Ende gab es tosenden Applaus.

Tags darauf folgte dann wieder eine nachmittägliche Vorführung der kleinsten Schülerinnen und Schüler der Ballett-Akademie ab drei Jahren im Stadttheater. In wunderschönen Kostümen präsentierten sie die Stücke „Tausend Takte Tanz“ und „Die roten Schuhe“ und eiferten dabei berührend ihren älteren Vorbildern nach. Interessant waren dabei auch Joachim Königs Erläuterungen zum Ballett-Alltag. Am Ende gab es ebenfalls viel verdienten Beifall.

Auch die kleinen Tänzerinnen brachten ihre Stücke engagiert und diszipliniert auf die Bühne des Kaufbeurer Stadttheaters. Foto: Harald Langer

Die Familienvorstellung mit „Tausend Takte Tanz“ und „Die roten Schuhe“ findet nochmals am Sonntag, 8. Dezember, ab 15 Uhr im Stadttheater statt. Die Ballett-Gala mit „Der rote Mantel“ und „Sisi“ wird dort am Samstag, 7. Dezember, ab 19.30 Uhr ein zweites Mal präsentiert. Karten im Vorverkauf gibt es in der Ballett-Akademie König-Sräga (Am Bleichanger 5, Telefon 08341/81107).