Bauleiter und Psychologe - in Neugablonz endet eine Ära

Das ist Thomas Bobinger in Zahlen: 64 Jahre alt, 29 Jahre und vier Monate Bauleiter beim Gablonzer Siedlungswerk (GSW), unter fünf Geschäftsführern gearbeitet, fast immer 24 Stunden dienstlich erreichbar und seit Kurzem zweifacher Großvater. Das allein würde ihm aber nicht gerecht. Bobinger hat die bauliche Entwicklung von Neugablonz in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unmittelbar begleitet und ein Stück weit auch mitgestaltet, war immer für „seine“ Mieter da. Nun geht er in Rente.

