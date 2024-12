Bauplus in Kaufbeuren bringt Ideen für die eigenen vier Wände

In turbulenten Zeiten eröffnet Anfang Februar wieder die Bauplus das Messejahr in der Region. An zwei Tagen bietet die Bau- und Einrichtungsmesse in Kaufbeuren wieder Ideen, Angebote und Beratung rund um die eigenen vier Wände. Messeveranstalter Jens Güttinger rechnet mit bis zu 70 Ausstellern zum größten Teil aus der Region. Hinzu kommt ein umfangreiches Vortragsprogramm. Nach seinen Angaben finden jedes Jahr etwa 5000 Besucher bei freiem Eintritt in die Bauplus in der Karthalle. Dort, im Gewerbepark, seien ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden.

