Der Neue greift gleich fleißig in die Tasten

Nach dem Fasching beginnt die Passions- und Fastenzeit und damit auch die Zeit der Orgelmeditationen in den Kaufbeurer Innenstadtkirchen. Bis Ostern organisieren die Kirchenmusiker der evangelischen Dreifaltigkeitskirche und der katholischen Stadtpfarrkirche St. Martin immer samstags ab 12 Uhr halbstündige Orgelkonzerte mit namhaften musikalischen Gästen und geistlichen Impulsen. In der Dreifaltigkeitskirche gibt es heuer jedoch eine Besonderheit: Der neue Kantor Frank Oidtmann übernimmt alle dortigen Meditationen selbst.

Für die Nachfolge von Traugott Mayr gab es elf Bewerber aus ganz Deutschland

Nachdem Kirchenmusikdirektor Traugott Mayr zum Jahresende in den Ruhestand gegangen ist, hatten sich laut Dreifaltigkeitsgemeinde insgesamt elf Kandidaten aus ganz Deutschland um seine Nachfolge beworben. Vier davon wurden zum Probedirigat, Orgelvorspiel und Gespräch nach Kaufbeuren eingeladen. Ein Wahlgremium mit Vertretern des Dekanats und der Kirchengemeinde hat sich schließlich für Frank Oidtmann entschieden. Offiziell vorgestellt wird er beim Gottesdienst am Sonntag, 9. März, ab 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche. Zuletzt war Oidtmann als Musikdirektor am Evangelischen Stift Tübingen, einer Ausbildungsstätte für Theologiestudierende, tätig.

Das ist das Programm der Kaufbeurer Orgelmediationen 2025

Bereits im Vorfeld hat ihn der katholische Dekanatskirchenmusiker Stefan Mohr in die Organisation der Orgelmeditationen eingebunden und gemeinsam haben sie folgendes Programm ausgearbeitet:

Zum Auftakt am Samstag, 8. März, gastiert Pater Stefan U. Kling, der Direktor des Amtes für Kirchenmusik der Diözese Augsburg, an der Großen Crescentiaorgel in St. Martin. Er spielt Werke von Frank Martin („Agnus Dei für Orgel“), Johann Sebastian Bach (Präludium und Fuge g-Moll, BWV 535, und „An Wasserflüssen Babylon“, BWV 653) und Camille Saint-Saëns („Bénédiction nuptial“, op. 9).

Am Samstag, 15. März, folgt dann die erste Orgelmeditation mit Frank Oidtmann in der Dreifaltigkeitskirche. Er präsentiert Kompositionen von Johann Sebastian Bach (Präludium in h-Moll, BWV 544) und Nicolas de Grigny (Kyrie-Versetten aus dem „Livre d’orgue“)

Michael Bachmann aus Neuburg an der Donau gestaltet das Konzert am Samstag, 22. März, in St. Martin. Bei seinem Gastspiel stehen Werke von Johann Gabriel Rheinberger (Praeludium aus der Orgelsonate Nr. 14 C-Dur, op. 165), Johann Sebastian Bach („Schmücke dich, o liebe Seele“, BWV 654) und eine Choralfantasie über „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ aus der Feder des Organisten auf dem Programm.

Bei seiner Meditation am Samstag, 29. März, in der Dreifaltigkeitskirche bringt Oidtmann die Passacaglia mit Choral „Jesu, meine Freude“ von Sigfrid Karg-Elert, Olivier Messiaens Meditation „Jésus accepte la souffrance“ aus „La Nativité du Seigneur“ und Marcel Duprés Variationen über „Korn, das in die Erde“ (op. 20) auf dem Programm.

Lutz Brenner, Diözesankirchenmusikdirektor aus Mainz, spielt am Samstag, 5. April, in St. Martin. Er präsentiert eine eigene Fantasie über das Lied „O Welt, sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben“, Louis Viernes „Carillon de Westminster“ aus den „Pièces de Fantaisie“ (op. 54), Johann Sebastian Bachs Air aus der Orchestersuite Nr. 3 D-Dur (BWV 1068) und eigene Improvisationen über drei Kreuzwegstationen.

Für seine Orgelmeditation am Samstag, 12. April, in der Dreifaltigkeitskirche hat Oidtmann folgende Stücke ausgesucht: erster Satz der Sonate in d-Moll über „O Haupt voll Blut und Wunden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, „Marche au supplice“ aus der „Symphonie de la Passion“ (op. 20) von Paul de Maleingreau und Schlusschor „Wir setzen uns mit Tränen nieder“ aus der „Matthäuspassion“ (BWV 244) von Johann Sebastian Bach.

Der Eintritt zu den Orgelmeditationen ist frei, um Spenden wird gebeten.