Verhandlung am Amtsgericht Kaufbeuren Familienvater in Not ergaunert sich 35.000 Euro von der Arbeitsagentur

Frau, Kind und kranke Eltern – weil es „hinten und vorn nicht reicht“ betrügt ein Ostallgäuer die Agentur für Arbeit. So urteilt das Kaufbeurer Amtsgericht.