Lärm, Toiletten, Erdrutsche: Anwohner ärgern sich über geplanten Bikepark in Irsee

Die Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan „Am Brühlbach Süd“ sorgte kürzlich bei der Ratssitzung in Irsee für Diskussion. Das Gremium musste nach der öffentlichen Auslegung die eingegangenen Stellungnahmen beraten. Es geht im Wesentlichen um die Planung eines Bikeparks auf dem Hang südlich des Feuerwehrhauses. Im oberen Bereich soll noch Baurecht für eine Lagerhalle der Klosterbrauerei geschaffen werden.

5000 Quadratmeter am Irseer Feuerwehrhaus sollen überplant werden

Bürgermeister Andreas Lieb erklärte eingangs, dass von einigen Bürgern schon seit etwa drei Jahren der Wunsch nach einem Bikepark an die Gemeinde herangetragen wurde. Bei der Standortsuche wurde das rund 5000 Quadratmeter große Gelände beim Feuerwehrhaus als geeignet empfunden, nachdem Alternativen beim Oggenrieder Weiher und dem Sportplatz nicht realisierbar waren.

Der Irseer Gemeinderat sieht den Bikepark als aktvie Jugendarbeit

Der Marktgemeinderat sehe es als Chance, für die Jugend etwas zu tun und habe einen Antrag auf Förderung aus Mitteln der Europäischen Union über das LEADER-Projekt eingereicht. Von den beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange kamen keine wesentlichen Einwände gegen diese Bauleitplanung. Es wurde lediglich auf die Erhaltung der Biotopfläche am südwestlichen Rand hingewiesen.

Einsprüche der Anwohner

Schriftliche Einsprüche erhoben allerdings die Anwohner der angrenzenden Frühlingstraße. Diese trugen sie auch persönlich in der Gemeinderatssitzung vor. Sie befürchten eine Einschränkung ihrer Lebensqualität durch Lärm, fehlenden Sichtschutz und Unrat bei fehlenden Toiletten und damit eine Wertminderung ihrer Häuser und der teilweise vermieteten Wohnungen. Das Interesse an einem Bikepark würde nur bei etwa drei Prozent der Einwohner bestehen, die große Mehrheit habe nichts davon. Die Anwohner hatten auch Bedenken, dass der Bikepark nicht nur von Einheimischen genutzt wird, sondern ein Anziehungspunkt werden könnte. Dadurch könne ein Parkplatzproblem entstehen. Zudem bestehe die Gefahr, dass der stets wie ein Schwamm durchnässte Hang durch die Erdbewegungen abrutschen könne.

Alle Räte waren sich einig, dass die Einwände der Anwohner ernst genommen werden müssen. Dazu gehöre eine klare Regelung der Verantwortlichkeit für den Betrieb, die der Sportverein TV Irsee übernehmen müsse. Die Belange der Anwohner müssen im Genehmigungsverfahren durch eine Betriebsbeschreibung, Nutzungsordnung und auch durch baulichen Sicht- und Lärmschutz berücksichtigt werden. Die Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan wurden einstimmig als Satzung beschlossen.

Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuer

Ein weiteres Thema war die Festlegung der Hebesätze für die Grundsteuer aufgrund der Steuerreform. In Bayern gilt nun das Flächenmodell. Maßgeblich für die Grundsteuer sind also die Größe des Grundstücks und die Wohnfläche. Bisher gilt in Irsee ein Hebesatz von 400 Prozent für die Grundsteuer A (unbebaute und landwirtschaftliche Flächen) und 370 Prozent für die Grundsteuer B (bebaute Grundstücke). Nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden der Finanzverwaltung ergeben sich für Irsee bei diesen Hebesätzen für die Grundsteuer A Mindereinnahmen von rund 15.430 Euro, aber für die Grundsteuer B Mehreinnahmen von rund 50.730 Euro. Insgesamt also ein Plus von rund 35.300 Euro. Auf Vorschlag von Bürgermeister Lieb beschloss das Gremium, die Hebesätze für 2025 so zu belassen und die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Die Hebesätze können jedes Jahr neu festgesetzt werden.

Einstimmig wurde auch die Frage bejaht, ob eine Baumbestattung auf einem Teil des Friedhofs zugelassen werden solle. Durch eine Änderung der Friedhofssatzung sollen Urnen im Wurzelwerk von Bäumen zur Verrottung versenkt werden dürfen. Die Anbringung von Gedenktafeln entweder an der Mauer, einer Stele oder im Boden will die Gemeinde noch regeln.

Gemeinde Irsee wird Mitglied im Naturbündnis Wertachtal

Der Markt Irsee tritt dem Naturbündnis Wertachtal e.V. bei. Dieses verfolgt das Ziel, in den angrenzenden Gemeinden um Kaufbeuren bestehende Biotope zu erfassen und miteinander zu verbinden. Der Mitgliedsbeitrag für Gemeinden beträgt 100 Euro pro Jahr.

Außerdem wurde bei drei Bauanträgen das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Bei einem Doppelhaus am Sonnenanger wurde die Befreiung vom Dachüberstand und eine Dacheindeckung in anthrazit befürwortet, weil diese eine Photovoltaikanlage einbettet. Allgemein sind rote Dächer vorgeschrieben. Beim Ersatzneubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und zwei Carports in der Maxau wurden zwei weitere Stellplätze und eine Einfriedung mit Büschen und Sträuchern gefordert und der Bau einer Zisterne empfohlen.