„Bach und Saxophon: Unkonventionelle Klänge beim Blasius-Konzert in Kaufbeuren

Blasius-Konzerte 2025

Bach trifft in Kaufbeuren auf Saxophon – und lässt Barockmusik funkeln

Beim Blasius-Konzert bringen ein junger Saxophonist und ein Barock-Trio das Publikum mit Experimenten und Klassikern gleichermaßen zum Staunen.
Von Lucia Buch
    • |
    • |
    • |
    Silvia Schweinberger (Barockvioline), Anderson Fiorelli (Barockcello) und Barbara Schmelz (Orgel) entzündeten mit Corellis „La Follía“ ein barockes Feuerwerk. 
    Silvia Schweinberger (Barockvioline), Anderson Fiorelli (Barockcello) und Barbara Schmelz (Orgel) entzündeten mit Corellis „La Follía“ ein barockes Feuerwerk.  Foto: Lucia Buch

    Zum zweiten und zugleich letzten Mal in der diesjährigen Konzertreihe wurde dem Blasius-Konzert am vergangenen Sonntag ein sogenanntes „Vor-Konzert“ vorangestellt. Dabei treten meist junge, vielversprechende Talente mit lokalem Bezug auf. Nachdem in der Woche zuvor die Geigerin Sophia Jüngling begeisterte, präsentierte sich nun der erst 18-jährige Tobias Schill. Auf dem Alt-Saxophon interpretierte er die Suite Nr. 1 in G-Dur für Violoncello solo, BWV 1007, in einer Fassung für Saxophon von Jean-Marie Londeix – transponiert in die bläserfreundlichere Tonart As-Dur.

