Bach trifft in Kaufbeuren auf Saxophon – und lässt Barockmusik funkeln

Zum zweiten und zugleich letzten Mal in der diesjährigen Konzertreihe wurde dem Blasius-Konzert am vergangenen Sonntag ein sogenanntes „Vor-Konzert“ vorangestellt. Dabei treten meist junge, vielversprechende Talente mit lokalem Bezug auf. Nachdem in der Woche zuvor die Geigerin Sophia Jüngling begeisterte, präsentierte sich nun der erst 18-jährige Tobias Schill. Auf dem Alt-Saxophon interpretierte er die Suite Nr. 1 in G-Dur für Violoncello solo, BWV 1007, in einer Fassung für Saxophon von Jean-Marie Londeix – transponiert in die bläserfreundlichere Tonart As-Dur.

