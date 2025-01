Vom Konzertmarsch bis zum Coldplay-Hit

Einen weiten Bogen vom klassischen Blasmusikklängen bis hin zu Pop-Melodien von Coldplay und Queen spannte die Musikkapelle Friesenried unter der Leitung von Josef Rauch bei ihrem Jahreskonzert in der örtlichen Mehrzweckhalle.

Mit dem imposanten Konzertmarsch „Grand Salute“ des Österreichers Michael Geisler eröffneten die 55 Musiker das Konzert. Weiter ging es mit dem Oberstufenstück „The Saint and The City“ (Jacob de Haan). Die Kapelle schaffte es, mit bedrohlich klingenden Akkorden und zarten Melodien den Zuhörern den Kampf gegen einen Drachen um eine holländische Stadt eindrucksvoll darzustellen. Entspannen und schunkeln konnte das Publikum dann beim „Wiener Kaffeehaus-Walzer“ von Josef Lang. Johannes Franz spielte in „Carrickfergus“ (Arrangement: Michael Geisler) scheinbar mühelos die Solostimme mit seinem Tenorhorn. In die Pause wurden die Besucher mit dem Konzertmarsch „Unter der Admiralsflagge“ von Julius Fucik entlassen.

Zur hochkarätigen Blasmusik gibt es beim Konzert in Friesenried auch gefühlvollen Gesang

Den zweiten Teil eröffnete die Kapelle mit einer fanfarenähnlichen Einleitung mit eingängigen Melodien und einem funkigen Rhythmus. Ein weiterer Glanzpunkt des Stücks „On Fire“ von Michael Geisler war das Schlagzeugsolo von Daniel Greif. In „Coldplay in Symphony“ bewiesen die Holzbläser flinke Finger, aber auch viele andere Register waren gefordert. Arrangiert wurde dieses Medley von Bert Appermont. Ruhiger ging es dann bei „The Story“ (Arrangement: Markus Peter) zu: Verena Melder sang gefühlvoll, begleitet von der Kapelle.

Anschließend wurden die rund 250 Zuhörer bei „A Disney Spectacular“ (Arrangement: John Moss) in die Märchenwelten der Disney-Filme entführt. Man konnte spüren, mit welcher Freude die Musikerinnen und Musiker Melodien aus „Die kleine Meerjungfrau“, „Die Schöne und das Biest“ und „Aladdin“ interpretierten. Als Abschluss des offiziellen Programms hatte Rauch mit der Kapelle das Medley „Queen Greatest Hits“ (Arrangement: Peter Kleine Schaars) einstudiert. Die bekannten Stücke der Band mit reichlich Ohrwurm-Potenzial verfehlten ihre Wirkung nicht.

Auch zahlreiche Ehrungen gab es beim Konzert der Musikkapelle Friesenried. Auf eine besonders lange Zeit als aktive Musiker können Eckhard Wörz (50 Jahre) und Hubert Hiemer (60 Jahre) zurückblicken.

Ehrungen Bläserabzeichen D1: Miriam Tröbensperger, Hanna Melder und Hanna Hildebrandt 10 Jahre aktives Musizieren: Elias Böck und Gabriela Franz 15 Jahre: Karina Bach Johannes Böck, Johannes Franz, Maria Hiemer, Verena Melder und Ulrich Reffle 20 Jahre: Lisa Greif 30 Jahre: Mirjam Brenner 50 Jahre: Eckhard Wörz 60 Jahre: Hubert Hiemer 10-jährige Tätigkeit im Vorstand: Katharina Brenner, Steffi Trunzer und Sepp Hiemer.