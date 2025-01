Feuerwehren im Großeinsatz Großbrand bei Friesenried zerstört Dach eines Mehrfamilienhauses - 700.000 Euro Schaden

Das Dach eines Mehrfamilienhauses in Blöcktach bei Friesenried im Ostallgäu stand in der Nacht in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig.