Brand in leerstehendem Gebäude in Kaufbeuren

In einem leerstehenden Gebäude in Kaufbeuren ist heute ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 16.30 Uhr alarmiert. Das Gebäude befindet sich in der Marktoberdorfer Straße. Beim Eintreffen der Polizeistreife war die Feuerwehr bereits dabei, den Brand zu löschen.

Brand in Kaufbeuren heute: Wohl keine Menschen verletzt

Bei dem Gebäude handelt es sich wohl um eine Lagerhalle oder eine Garage. Genaueres konnte der Sprecher noch nicht sagen. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befanden sich keine Menschen in dem Gebäude. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.

