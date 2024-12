Feuerwehr löscht Brand in Oberbeuren

In einem leerstehenden Gebäude in Oberbeuren ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gegen 15.15 Uhr wurden die Feuerwehren Kaufbeuren und Oberbeuren wegen Rauchentwicklung in der Marktoberdorfer Straße alarmiert.

Unrat brennt in leerstehendem Haus in Oberbeuren

Im Haus entdeckten die Einsatzkräfte brennenden Unrat. Wie die Kaufbeurer Feuerwehr mitteilt, konnte ein Trupp mit Atemschutzgeräten die Flammen schnell ablöschen. Anschließend entrauchten und sicherten die Brandschützer das Gebäude. Im Einsatz waren insgesamt 25 Personen.