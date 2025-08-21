Icon Menü
Amtsgericht Kaufbeuren

Briefe auf Windschutzscheibe hinterlassen: Mann wegen Nachstellung zu Geldstrafe verurteilt

Der 58-Jährige verstößt nicht nur gegen das Gewaltschutzgesetz, sondern fährt immer wieder mit dem Auto, obwohl er seit 2009 keinen Führerschein mehr hat.
Von Barbara Bestle
    In Kaufbeuren war ein 58-Jähriger wegen Nachstellung vor Gericht.
    In Kaufbeuren war ein 58-Jähriger wegen Nachstellung vor Gericht. Foto: Mathias Wild (Symbolbild)

    Wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und 26 Fahrten ohne Fahrerlaubnis musste sich jetzt ein 58-jähriger Mann aus Norddeutschland vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll er im vergangenen Jahr einer Bekannten aus dem Ostallgäu trotz eines Kontaktverbots schriftliche Botschaften unter den Scheibenwischer ihres Autos geklemmt haben. Zudem wurde er mehrfach am Steuer eines Pkw gesehen, obwohl er seit 2009 keinen Führerschein mehr hat.

