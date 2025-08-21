Briefe auf Windschutzscheibe hinterlassen: Mann wegen Nachstellung zu Geldstrafe verurteilt

Wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und 26 Fahrten ohne Fahrerlaubnis musste sich jetzt ein 58-jähriger Mann aus Norddeutschland vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten. Laut Anklage soll er im vergangenen Jahr einer Bekannten aus dem Ostallgäu trotz eines Kontaktverbots schriftliche Botschaften unter den Scheibenwischer ihres Autos geklemmt haben. Zudem wurde er mehrfach am Steuer eines Pkw gesehen, obwohl er seit 2009 keinen Führerschein mehr hat.
Amtsgericht Kaufbeuren
