So kommen Bürger in Kaufbeuren schnell an ihre Briefwahlunterlagen

Nicht einmal mehr zwei Wochen bleiben bis zur Bundestagswahl. Am Sonntag, 23. Februar, stimmt Deutschland über ein neues Parlament ab. Davor können bereits die Briefwähler ihre Kreuzchen machen. Die Stadt Kaufbeuren hat damit begonnen, die Unterlagen dafür zu versenden.

Nachdem die ersten Briefwahlunterlagen bereits ins Ausland verschickt wurden, sind die Unterlagen seit Donnerstag auch innerhalb Deutschlands auf dem Weg. Viele Kaufbeurer, die ihre Wahlunterlagen angefordert hatten, fanden sie dieser Tage bereits im Briefkasten. Andere holten am Montag im Foyer des Stadttheaters ihre Stimmzettel persönlich ab. Dort hat das Bürgerbüro zwei Schalter aufgebaut.

So beantragen Bürger jetzt ihre Briefwahlunterlagen

Wer noch Unterlagen für die bevorstehende Wahl zum Bundestag beantragen möchte, hat online bis Dienstag, 18. Februar, um 12 Uhr die Möglichkeit dazu. Persönlich können die Unterlagen bis Freitag, 21. Februar, um 15 Uhr im Rathaus abgeholt werden. Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat, diese aber nicht erhalten oder verloren hat, hat noch die Möglichkeit, bis spätestens Samstag, 22. Februar, um 12 Uhr einen neuen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen zu beantragen. In diesen Fällen solle man sich umgehend an das Wahlamt wenden. Ohne Wahlschein können Wahlberechtigte weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen, darauf weist die Stadt Kaufbeuren in einer Pressemitteilung hin.

Sind die Unterlagen ausgefüllt, können sie per Post verschickt werden. Das Wahlamt rät, sich frühzeitig bis Mittwoch, 19. Februar, darum zu kümmern. Die Briefwahlunterlagen können aber auch auch bis zum Wahlsonntag, 23. Februar, um 18 Uhr im Rathaus eingeworfen werden.