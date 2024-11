Die Grünen Krieger des Allgäus feiern Jubiläum

Im Juni 1913 initiierte der königlich bayerische Regierungsrat Rudolf Reubold die Gründung des Bund Naturschutz in Bayern. Ziel war damals, die „Naturpflege auf eine breitere Grundlage zu stellen und wirkungsvoller gegenüber Industrie, Wirtschaft und Behörden auftreten zu können.“ 1974 gründete sich auf Initiative des Kaufbeurer Lehrers Reimar Güthner die Kreisgruppe Ostallgäu-Kaufbeuren.

„Seit nunmehr 50 Jahren kämpfen wir für eine lebenswerte Umwelt“, sagte Josef Kreuzer beim Festakt zu diesem besonderen Jubiläum. Kreuzer ist seit vielen Jahren im Verband aktiv und hat maßgeblich zum Erfolg und zur Weiterentwicklung der Kreisgruppe beigetragen. Seit 1990 ist er Vorstandsvorsitzender. Er hob besonders das außerordentliche Engagement aller Mitglieder in dieser Zeit hervor.

Bund Naturschutz: „Verheerende globale Situation“

„Wir bemühen uns über so viele Jahre hinweg um die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Das ist nur mit einem guten Miteinander möglich.“ Manchmal frage man sich aber auch, was man mit all der Arbeit und Mühe bewirken könne. Betrachte man die Naturkatastrophen der letzten Monate, wie das Hochwasser in Bayern oder die Überschwemmungsschäden in Spanien, sehe die globale Situation verheerend aus. Trotzdem werde man nicht resignieren und sich weiter für den Naturschutz einsetzen, betonte Kreuzer.

Landrätin Zinnecker lobt wertvolle Arbeit

„Sie alle können stolz auf ihren Einsatz für die Natur sein“, lobte Landrätin Maria Rita Zinnecker in ihrem Grußwort. „Sie haben mit Ihrem Einsatz die Bevölkerung für einen respektvollen Umgang mit der Natur sensibilisiert.“ Zinnecker sprach von einer unschätzbar wertvollen Arbeit der Kreisgruppe, denn: „Nur wenn wir alle miteinander gemeinsame Ziele haben, können wir die schöne Natur im Allgäu erhalten.“

Dem stimmte Kaufbeurens zweiter Bürgermeister Oliver Schill zu. Unter anderem seien die Blühwiesen im Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz angelegt worden. Er wünsche sich jedoch, dass sich das ästhetische Empfinden der Bürgerinnen und Bürger verändere. „Eine Wiese blüht halt nicht immer, trotzdem ist sie eine enorme Bereicherung.“ Als weitere Erfolgsprojekte nannte Schill die Amphibien-Lehrstation am Kaiserweiher und die Freiflächen-Photovoltaikanlage Richtung Friesenried.

Die Politik ignoriert die Umwelt und die Natur Richard Merner, Landesvorsitzender Bund Naturschutz

Der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, ermutigte alle Mitglieder, auch in den aktuell herausfordernden Zeiten ihren langen Atem zu behalten. „Ihr seid nicht nur das grüne Gewissen, sondern ein Segen für den Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren.“ Doch alles Engagement nütze wenig, wenn sich das Bewusstsein der aktuellen Politik nicht ändere, mahnte Ehrenvorsitzender Hubert Weiger vom Bund Naturschutz in Bayern. „Die Politik ignoriert die Umwelt und die Natur“, sagte er. Er appellierte aber auch an das Engagement jedes Einzelnen für das Allgemeinwohl.

Ehemaliger Ministerpräsident zu Gast

Ein Höhepunkt der Feierstunde war die Laudatio des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber alias Wolfgang Krebs. Per Videobotschaft gratulierte er zum 50-jährigen Jubiläum der Kreisgruppe und zum runden Geburtstag von Josef Kreuzer. In seiner unnachahmlichen Art nahm er die Klimakleber, den Widerstand gegen den B12-Ausbau und den Umzug der Geschäftsstelle von der Schmiedgasse in die Ludwigstraße auf die Schippe. „Ja, ja, ich weiß schon, sie sind jetzt in das Hippster-Viertel „Ludwigstraße“ umgezogen“, scherzte er. Musikalisch ließ das Publikum das Geburtstagskind am Ende mit einem Lied hochleben, in dem es hieß: „50 Jahr’ vergangen, viel Freude und auch Frust, das Allgäu zu bewahren, d’rauf hatten wir stets Lust.“