Bundestagswahl 2025 Wahlkampf: Ostallgäuer Parteien trotzen der knappen Zeit und Weihnachten

In 15 Wochen steht die Bundestagswahl an, eine Herausforderung, die durch die Weihnachtszeit noch verschärft wird. So wollen das die Parteien im Ostallgäu bewältigen.