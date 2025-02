Die Burongaudi lockt große und kleine Faschingsfans in die Kaufbeurer Altstadt

Bei der Burongaudi am Lumpigen Donnerstag wird Kaufbeuren wieder zur Hochburg für Närrinnen und Narren – und zwar jeden Alters. Denn wie Mit-Organisatorin Susanne Gentz mitteilt, sind jedes Jahr mehr Gruppen mit Kindern am Start. „Es ist ein Umzug für die ganze Familie“, sagt Gentz. Wann dieser startet und was Partygäste sonst noch wissen müssen.

Wann und wo ist der Umzug?

Die Teilnehmer stellen sich mit etwas Vorlauf am Spitalhof auf, von wo sich der Zug ab 17 Uhr durch die Altstadt schlängelt. Bisher sind 21 bunt gemischte Gruppen mit von der Partie, teilt Gentz mit. Kurzentschlossene können sich noch bis zum Start anmelden per E-Mail an burongaudi@web.de. Für alle gilt: Motorisierte Fahrzeuge sind tabu – einzige Ausnahme ist die Bimmelbahn, die den Zug anführt – ebenso laute Beschallung aus Verstärkern. „Die Musik kommt bei uns von den Kapellen“, sagt Gentz. Auch auf Konfetti soll verzichtet werden, wegen der ansonsten fälligen zusätzlichen Reinigungskosten. Die Route verläuft wieder vom Spitalhof über Ledergasse, Alleeweg, Schmiedgasse, Salzmarkt und Kaiser-Max-Straße zum Rathaus. Die Burongaudi ist kostenlos. Es werden jedoch Spenden gesammelt für den veranstaltenden Verein Aufbruch-Umbruch.

Gibt es dieses Jahr besondere Sicherheitsvorkehrungen?

Nach den jüngsten Anschlägen kamen Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen auf den Prüfstand, manche Umzüge wurden gar abgesagt. Auch in Kaufbeuren wurde viel diskutiert, wie Gentz mitteilt. Am Ende stand jedoch der Entschluss, dass das bestehende Sicherheitskonzept, das von Anfang an gründlich überdacht worden sei, ausreichend ist. „Wir hatten schon immer Fahrzeuge an den Zufahrtsstraßen stehen“, sagt Gentz. Zudem finde die Burongaudi ohnehin im verkehrsberuhigten Bereich statt.

Wo gelten Parkverbote?

Die Kaiser-Max-Straße ist von 14 bis 23 Uhr für den Autoverkehr gesperrt; das gilt auch für Pfarrgasse, Hafenmarkt, Ledergasse und Alleeweg von 14 bis 18 Uhr sowie für Rosenthal, Sedanstraße und Schlosserhalde von 15 bis 23 Uhr.

Wo wird danach gefeiert?

Nach dem Umzug geht die Party nahtlos weiter: Die Altstadt wird zur großen Open-Air-Feierzone. Die Eventagenturen „Wood & Wire“ und „Roundhouse“ veranstalten ab 16 Uhr die beliebte Feier auf dem Kirchplatz. Neu ist eine zweite Area in der Kaiser-Max-Straße. Musikalisch heizen DJ Dieter Schaurich und Peter Candy ein. Gegen Durst und Hunger stehen Bars und Essensstände bereit. Der Eintritt ist frei. Für alle, die die Sause ausweiten wollen, gibt es den Narrenpass als Ticket für einige Partylocations, die ab 18 Uhr ihre Pforten öffnen. Weitere Infos gibt es unter auf der Internetseite von „Wood & Wire“.