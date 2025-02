Narrenpass und Knallgäuer - so verrückt feiert Kaufbeuren Fasching

Die Partydichte nimmt zu, der Fasching steuert auf seinen Höhepunkt zu. Das bedeutet: Lang ist es nicht mehr bis zur Burongaudi am Lumpigen Donnerstag. Donnerstag, 27. Februar, schlängelt sich wieder der Gaudiwurm durch die Gassen der Altstadt. Danach geht es mit „Kaufbeurens größter Faschingsparty“ auf dem Kirchplatz und in der Kaiser-Max-Straße in die Verlängerung.

Burongaudi startet im Spitalhof

Los geht das bunte Treiben im Spitalhof, wo die Närrinnen und Narren um 17 Uhr in ihren bunten Kostümen starten. Von dort zieht die Burongaudi durch Pfarrgasse, Ledergasse, Alleeweg, Schmiedgasse, Salzmarkt und Kaiser-Max-Straße zum Rathaus. Zuschauer können das Spektakel kostenlos genießen. Wer möchte, darf die Veranstalter von Aufbruch-Umbruch mit einer Spende unterstützen. An den Eingängen zur Altstadt stehen dafür Sammelstellen bereit.

Wer am Narrenzug teilnehmen möchte, kann sich auch jetzt noch im Internet unter Burongaudi@web.de bei den Burongaudi-Weibern Bine und Sanne anmelden. Dabei gilt wie jedes Jahr: keine Motoren, keine lauten Musikanlagen.

Altstadt verwandelt sich in Open-Air-Feierzone

Nach dem Narrenumzug geht es mit der Feier nahtlos weiter. Unter dem Motto „Lumpiger Donnerstag – Kaufbeurens größte Faschingsparty“ verwandelt sich die Altstadt in eine Open-Air-Feierzone. Zum dritten Mal stellen Markus Mölzer von Roundhouse Events und Daniel Fischer von Wood & Wire-event die Freiluft-Sause am Kirchplatz wieder auf die Beine. Die Besucher erwartet ab 16 Uhr auf dem Kirchplatz und in der Kaiser-Max-Straße gleich zwei Party-Zonen voller Faschingsstimmung. Für die Faschings- und Partyhits sorgen die DJs Dieter Schaurich und Peter Candy.

Mit dem Narrenpass von Party zu Party

Daniel Fischer kündigt faire Getränkepreise an. Zudem gebe es ein vielfältiges Streetfood-Angebot von Al Dente, Mario Culinario und Anam Cara. Der Eintritt zur größten Faschingsparty der Stadt ist frei. Für alle, die noch mehr wollen, mitunter mehrere unterschiedliche Feiern aneinanderreihen wollen, gibt es wieder den Narrenpass. Dieser dient - ähnlich wie beim „Night Crawl“ - als Universal-Ticket. Ab 18 Uhr gewährt dieser Pass Zugang zu Partys in folgenden Stationen: Vino, Soundbar Glocke, Café Kirschkern, Spital, Utopia und die beiden Clubs Glashaus und Ringkeller. Erhältlich ist der Narrenpass im Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen, an der Abendkasse und online unter www.woodandwire-event.de.

Hier gibt es den Knallgäuer der Allgäuer Zeitung

Pünktlich zum Faschingsendspurt gibt es auch wieder den Knallgäuer in der Allgäuer Zeitung. Die Redaktion nimmt in dem Spaßblättle allerlei mögliche und unmögliche Begebenheiten in Kaufbeuren und im Umland auf die Schippe - vom bitterarmen Rathaus bis zur Bahnhofs-Ruine. Bereits am Lumpigen Donnerstag erscheint der Knallgäuer in der Tagespresse.