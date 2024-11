Das sollten Sie beim Candle-Light-Shopping am Freitag in Kaufbeuren beachten

Zu ungewohnter Stunde werden sich am Freitag, 15. November, wieder Menschenmassen in der Kaufbeurer Innenstadt tummeln. Denn um 17 Uhr startet an diesem Tag das beliebte Candle-Light-Shopping der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren. Bis 22 Uhr haben dann zahlreiche Geschäfte in der Altstadt und auch das Forettle-Center geöffnet. Zudem sind viele Attraktionen in und vor den Läden geplant.

Offizieller Start ist um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche, wo Oberbürgermeister Stefan Bosse auch das Lichtkunstprojekt „Kaufbeuren leuchtet“ eröffnet. Dieses ist dann auch am Samstag und Sonntag jeweils von 18 bis 21 Uhr in dem Gotteshaus und an der Fassade des historischen Rathauses zu erleben.

Candle-Light-Shopping in Kaufbeuren mit Programm

Dazu kommt bei der langen Einkaufsnacht am Freitag unter anderem eine Feuershow von Artistica Anam Cara um 18, 19.30 und 21 Uhr in der oberen Kaiser-Max-Straße. In der Ludwigstraße gibt es ein Straßenfest mit Lagerfeuer, Licht, Musik und Bewirtung. Am Stand der Kulturwerkstatt in der Fußgängerzone können Lichtblitze und Leuchtobjekte bestaunt werden. Auch Theater wird dort gespielt. Ein Lichterlabyrinth mit 1000 Kerzen lockt am Obstmarkt, und am Hafenmarkt gibt es Musik und Bewirtung. Tanz und Musik sind am Zollhäusle am Kemptner Tor zu erleben. Um 19 und um 20 Uhr treten dort eine Gruppe von Dance Soulution, die Wertachgarde und Liedermacher Herbert Stumpe auf. Am Stadttheater wird es einen Lichtertunnel geben, und Gastronomen, Geschäftsleute und Kaufbeurer Vereine sorgen für das leibliche Wohl der Besucher.

Das müssen Autofahrer in den nächsten Tagen in der Kaufbeurer Altstadt beachten

Durch das Candle-Light-Shopping, das Kunstprojekt „Kaufbeuren leuchtet“ sowie die Auf- und Abbauarbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen in folgenden Bereichen der Altstadt: obere Kaiser-Max-Straße beidseitig: am Freitag, 15. November, von 12 bis 24 Uhr Halteverbot; untere Kaiser-Max-Straße beidseitig: am Donnerstag, 14. November, von 7 bis 16 Uhr Halteverbot, am Freitag, 15. November, von 12 bis 24 Uhr Halteverbot sowie von 16 bis 13 Uhr Straßensperrung; am Samstag, 16. November, und Sonntag, 17. November, von 16 bis 22 Uhr Halteverbot sowie von 17.30 bis 21 Uhr Straßensperrung; am Montag, 18. November, von 9 bis 18 Uhr Halteverbot; am Dienstag, 19. November, von 7 bis 10 Uhr Halteverbot. Rosental/Ringweg: am Freitag, 15. November, von 16 bis 23 Uhr Straßensperrung; am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, von 17.30 bis 21 Uhr Straßensperrung. Sedanstraße: am Freitag, 15. November, von 16 bis 23 Uhr Straßensperrung ab der Ecke Schraderstraße; am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, von 17.30 bis 21 Uhr Straßensperrung ab der Ecke Ludwigstraße.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm sowie Infos zu einem begleitenden Fotowettbewerb gibt es auf der Internetseite der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren.