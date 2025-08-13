Champions League-Sieger sucht neue Herausforderung

Der Weg von Henri Kanninen führte von der Schule direkt auf das Eis: „Nach dem Gymnasium wurde ich direkt Profi“, erzählt der 30-jährige Finne. Und gleich zu Beginn seiner Karriere kamen ganz große Titel: Mit seinem Heimatverein Jyväskylä JYP gewann er 2017/18 die Champions Hockey League. Nur ein Jahr später wurde er mit HPK aus Hämeenlinna, bei dem er drei Jahre gespielt hat, Liiga Champion. Dennoch wechselte Kanninen: „Ich wollte auch noch etwas anderes sehen – andere Länder, anderes Hockey. Und ich wollte eine größere Rolle spielen“, sagt er. Und so hat ihn sein Weg über einige Stationen zum ESV Kaufbeuren geführt.

Vom Land der 1000 Seen an die Berge

In Kaufbeuren hat Kanninen inzwischen mit seiner Frau und zwei Kindern eine Wohnung bezogen. Gegensätzlicher könnten seine Heimat und sein neuer Spielort an den Bergen nicht sein. „Die sind etwas Neues für mich.“ Denn bei der mittelfinnischen Kleinstadt Jyväskylä gibt es die nicht: „Es ist sehr flach. Dort sind Tausende von Seen.“ So hieß auch die bekannteste Sportveranstaltung dort: Die 1000-Seen- oder inzwischen Finnland-Rallye, die es bereits seit 1951 gibt und die zur Weltmeisterschaftsserie gehört.

Süßes oder Scharfes – Kanninen mag beides

Das Rennen hat er schon des Öfteren live gesehen – heuer aber nur im Fernsehen, da dieses Mal fast zeitgleich sein Dienstbeginn beim ESVK gewesen war. Obwohl keiner aus Kanninens Familie Eishockey gespielt hat, wollte er das schon früh: „Mit einem Jahr hatte ich schon einen Schläger in der Hand. Später war es dann mein Traum, in der NHL zu spielen.“ So spielte er bereits als Fünfjähriger in seinem Heimatverein YJP aus Jyväskylä – das übrigens auch für seine Süßigkeiten bekannt ist: Schokolade sowie süßes Lakritz und salziges Salmiak: „Ich mag beides“, sagt Kanninen lachend. In seiner zweiten vollen Saison bei den Senioren wurde er 2017/18 Champions Hockey League-Sieger. „Wir haben 2:0 in Vaxjö gegen Vaxjö gewonnen“, erinnert er sich. Zwar fuhr er auch gut und gern Downhill-Bike. „Aber das war zu gefährlich, wenn ich Eishockey-Profi bleiben wollte“, erklärt er.

Kanninen ist finnischer Meister mit HPK

Im Jahr darauf lieh ihn HPK aus – und Kanninen wurde prompt finnischer Meister mit dem Team aus Hämeenlinna. „Das waren große Erfolge“, sagt Kanninen. Aber für die finnische Nationalmannschaft oder die NHL reichte es nicht. „Da war ich nicht gut genug.“ Im Gegensatz zu seinem Freund Olli Määttä – mit dem er bis zur U18 zusammen gespielt hat. Während Kanninen in Finnland geblieben ist, ging Määttä später in die NHL zu den Pittsburgh Pinguins: Mit Sidney Crosby gewann er dort zweimal den Stanley Cup. Deshalb seien die Pinguins auch sein Lieblingsteam, gibt Kanninen zu.

Er wiederum blieb noch drei Jahre in Hämeenlinna, ehe es ihn nach Deutschland in die DEL2 nach Crimmitschau, später Bad Nauheim und Kassel gezogen hat. „Die finnische Erste Liga ist zwar um einiges besser als die DEL2 – aber auch langweiliger. In Deutschland wird viel offensiver gespielt, deshalb mag ich es, hier zu spielen“, erklärt er.

Steckbrief Name: Henri Kanninen. Spitzname: Hank. Größe: 1,89 Zentimeter. Gewicht: 87 Kilogramm. Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder. Schießt: Links. Vereine: Jyväskylä JYP, Hämeenlinnan Pallokerho HPK, Eispiraten Crimmitschau, Rote Teufel Bad Nauheim, Kassel Huskies.

Crimmitschau blieb ihn auch aus privaten Gründen in Erinnerung: „Damals wurde unser erstes Kind geboren.“ Bad Nauheim war zwar sehr ruhig, aber nahe an Frankfurt. Kassel war in Ordnung, da konnte er viele Sachen machen. Aber sportlich lief es bei den Huskies weniger gut: Es wurde sehr defensiv gespielt und da der Aufstieg verpasst worden war, war das Ganze für alle auch etwas enttäuschend.

Neuer Kader ist positive Herausforderung

Bei diesen Teams lernte er auch Kaufbeuren kennen. „Es war immer hart, hier zu spielen. Und Kaufbeuren hatte gute Fans“, erinnert er sich. Beim ESVK erhofft er sich eine größere Rolle: „Ich will ein Anführer sein, scoren und einige Punkte machen. Außerdem bin ich ein Zwei-Wege-Center“, erklärt Kanninen. Zwar gebe es viele neue Spieler. „Aber ich sehe das eher als Neustart und positive Herausforderung“, meint er.