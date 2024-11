Das ist am Wochenende beim Christkindlmarkt in Stöttwang geboten

Der Christkindlmarkt in Stöttwang zieht traditionell viele Besucher an und ist einer von vielen beliebten Weihnachtsmärkten im Ostallgäu. Er wird vom Förderverein des Sportvereins Stöttwang veranstaltet und findet in diesem Jahr zum 36. Mal statt. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

Steckbrief: Das ist der Christkindlmarkt in Stöttwang 2024

Name : Christkindlmarkt Stöttwang

Ort : Gemeindeplatz, 87677 Stöttwang

Termin : 30.11. - 01.12.2024

Umfang : Marktstände, Nikolaus, Adventssingen

Wann und wo findet der Christkindlmarkt Stöttwang statt?

Der Christkindlmarkt Stöttwang findet auf dem Gemeindeplatz statt und öffnet alljährlich am ersten Adventswochenende. Die genauen Öffnungszeiten lauten:

Samstag, 30. November von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, 1. Dezember von 14 bis 19 Uhr

Icon Galerie 7 Bilder Glühweinduft und Alphornklänge versetzen die Besucher des Stöttwanger Christkindlmarkt in vorweihnachtliche Stimmung.

Was ist auf dem Christkindlmarkt Stöttwang geboten?

An den Marktständen der regionalen Aussteller gibt es Leckereien, Kunsthandwerk und Dekorationsgegenstände. Während des Marktes brennt ein großes Lagerfeuer, an dem sich die Besucher wärmen können. Für Kinder gibt es zudem einen großen Adventskalender.

Am Samstag wird der Christkindlmarkt um 16 Uhr offiziell eröffnet, um 17 Uhr findet die Kinderrorate in der Pfarrkirche Stöttwang statt. Der Nikolaus kommt am Sonntag um 17 Uhr auf den Markt, bereits um 14.30 Uhr beginnt das Adventssingen in der Pfarrkirche.

Wie kommt man zum Christkindlmarkt in Stöttwang?

Mit dem Zug fährt man am besten zum Bahnhof Kaufbeuren (Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn) und von dort weiter mit dem Bus nach Stöttwang (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Wer mit dem Auto anreist, kann die öffentlichen Parkplätze in Stöttwang nutzen.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In den kommenden Wochen locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucher ins Allgäu. Hier finden Sie eine praktische Übersicht über alle Märkte in unserer Region.