Ringen: Comeback mit Medaille

Christopher Kraemer hat sich auf internationaler Bühne wieder zurückgekämpft. Nachdem der Westendorfer Ringer bei den deutschen Einzelmeisterschaften ohne Medaille geblieben war, gewann er beim Großen Preis von Deutschland in Dortmund den dritten Platz.

Auftakt mit Niederlage

Kraemer startete im Limit bis 67 Kilo, in der für ihn olympischen Gewichtsklasse. Zum Auftakt stand er Gagik Snjoyan gegenüber. Den Kampf verlor er allerdings mit 1:5-Wertungspunkten. Weil der Franzose das Finale erreicht hatte, war der Weg des Westendorfers über die Hoffnungsrunde wieder frei. Hier ploppte im Duell gegen den Schweizer Andreas Vetsch seine wahre Stärke auf. Mit 8:3 hielt Chris Kraemer den Eidgenossen auf Distanz und hätte eigentlich im kleinen Finale auf seinen Burghauser Bundesligakollegen treffen müssen: Da sich Witalis Lazovski bei seinem souveränen Auftaktsieg gegen den Finnen Nestori Mannila aber verletzt hatte, gewann der 29-jährige Ostallgäuer wettkampflos die Bronzemedaille. Für Kraemer sei es wieder ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. „Es ist grundsätzlich alles gut verlaufen“, sagt er in seiner Bilanz.

Nach der Verletzung ein guter Start

Der Große Preis von Deutschland, Jahr für Jahr ein Gratmesser für Griechisch-römisch-Spezialisten, ist ein fester Bestandteil im Turnierkalender des Ringerweltverbandes UWW (United World Wrestling). Dass Kraemer eine Medaille gewonnen hat, ist nach seiner langwierigen Verletzung ein gutes Zeichen. „Unterm Strich war es ein gutes Training für die aktuelle Standortbestimmung. Ich bin den nächsten Schritt gegangen. Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen.“

Analyse von BRV-Trainer Patric Nuding

Konkret wird dagegen Patric Nuding: Der verantwortliche Trainer für den Bereich Junioren und Männer im Bayerischen Ringer-Verband (BRV) sah gerade im Auftaktkampf von Christopher Kraemer einen entscheidenden Moment beim Stand von 1:1, der ihn auf die Verliererseite gebracht hatte. „Der Franzose war sehr stark und technisch versiert. Chris hat aber gegen Vetsch eine starke Leistung gezeigt.“

Weil der Westendorfer eine lange Zeit verletzt gewesen war, fehle ihm laut Nuding noch die Geschmeidigkeit und Leichtfüßigkeit auf der Matte. Der Übungsleiter des BRV ist aber überzeugt, dass Kraemer wieder zu seiner alten Form – der Höchstform – zurückfinden werde.