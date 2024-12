Ein etwas anderes Krippenspiel in Kaufbeuren

Ein etwas anderes Krippenspiel zeigt die Kulturwerkstatt Kaufbeuren seit vielen Jahren in den Tagen vor Weihnachten. Das Kultstück „Ox und Esel“ von Norbert Ebel gehört für viele treue Fans einfach zum Fest dazu. Uwe Amberger und Thomas Garmatsch verkörpern, musikalisch begleitet von „Engel“ Tiny Schmauch, die beiden biblischen Tiere an der Krippe. Dort liegt mitten auf ihrem Futter ein Neugeborenes. Ox will das Kind sofort loswerden. Esel ist sich da nicht sicher. Es könnte ja ein besonderes Kind sein, vielleicht sogar das Jesuskind …

Für die Kulturwerkstatt Kaufbeuren beginnt ein aufregendes Jahr

Nach dem letzten Vorhang von „Ox und Esel“ am Heiligen Abend beginnt für das Kinder- und Jugendtheater die Weihnachtspause - und dann ein aufregendes Jahr. Denn 2025 will die Kulturwerkstatt vom Gablonzer Haus wieder zurück ins rundum sanierte Stammhaus an der Ganghoferstraße zurückkehren.