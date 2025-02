Gibt es in Germaringen bald einen Schulcampus?

Ab dem Schuljahr 2026/27 wird nach und nach ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für die Grundschulen eingeführt. Den Anfang machen die Erstklässler. Jede Kommune, in der es eine Schule gibt, muss demnach für Räume und das Personal sorgen. „Das ist schwer umsetzbar“, sagte Helmut Bucher, Bürgermeister von Germaringen, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn mit den Grundschulen in Obergermaringen, Untergermaringen und Ketterschwang sind im Gemeindegebiet gleich drei Standorte von dem Rechtsanspruch betroffen.

Felix Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Germaringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rechtsanspruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis