Joker fahren mit Glück Heimsieg gegen Freiburg ein

Die beste Aktion am Eishockeyabend am Freitag gab es bereits vor dem ersten Bully: Rote und gelbe Nikolausmützen, die im Stadion verteilt wurden, stimmten die knapp 2300 Zuschauer in der Energie Schwaben Arena auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Für die große Nikolaus-Party hat der knappe 3:2-Erfolg gegen den EHC Freiburg jedoch nicht gesorgt. Zwar sind die Joker mit diesem Ergebnis nach dem Spieltag auf Tabellenplatz vier gesprungen, doch alle im Stadion wussten nach der Schlusssirene, wem sie diesen Sieg zu verdanken haben.

Freiburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimsieg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Daniel Fießinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis