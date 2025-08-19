Kaufbeurer Hauptfeuerwache als leuchtendes Vorbild

Zusammen mit Stadtbrandinspektor Stefan Ostenrieder begrüßte Bürgermeister Oliver Schill kürzlich eine hochrangige Delegation aus Nördlingen in Kaufbeurens neu erbauter Feuerwehrwache an der Neugablonzer Straße. Unter der Leitung von Oberbürgermeister David Wittner besuchten die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats sowie die Feuerwehrführung der Stadt Nördlingen den modernen Standort, um sich Anregungen für den geplanten Neubau ihres Feuerwehrgerätehauses zu holen.

Gäste wollen Einblicke in eine moderne Feuerwache bekommen

Die Besichtigung in Kaufbeuren war die dritte Station eines Informationstags, der zuvor über Illertissen und Lindau-Reutin führte. Ziel war es, Einblicke in Planung, Organisation und Abläufe einer modernen Feuerwehrwache zu gewinnen. Dazu stellte Ostenrieder den Gästen die Entstehungsgeschichte sowie das funktionale Grundkonzept der neuen Wache vor.

Alarmierungsablauf wird nachgestellt

Im Anschluss folgte ein praxisnaher Rundgang: Anhand eines fiktiven Alarmierungsablaufs konnten die Gäste den Weg der Einsatzkräfte vom Eintreffen bis zur Abfahrt im Einsatzfall nachvollziehen. „Bis auf wenige Kleinigkeiten würden wir auch heute wieder so bauen wollen“, betonte Stadtbrandinspektor Ostenrieder.

Großes Interesse an Technik- und Werkstatträumen

Auch die umfangreichen Technik- und Werkstatträume stellte Werkstattleiter Manfred Herb detailliert vor. Besonderes Augenmerk legte die Delegation außerdem auf die Schulungs- und Ausbildungsräume – ein elementarer Bestandteil im Alltag der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte, die dort kontinuierlich ihr Wissen vertiefen.