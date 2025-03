Demenz - so will eine Aktion Mut machen und helfen

Nur wenige Krankheiten sind so verbreitet und doch so unbeachtet wie Demenz. Längst sprechen Fachleute angesichts immer mehr Betroffener von einer Volkskrankheit, die gleichzeitig so viele Gesichter hat. Unterstützung, Hilfe und Aufklärung möchten die Aktionswochen unter dem Motto „Weil Demenz ein Thema ist“ bieten - eine Kooperation des Netzwerks Pflege in Kaufbeuren, der AOK Kaufbeuren-Ostallgäu und der Sparkasse Allgäu. Geplant sind Ausstellungen und Vorträge.

