Das Rennen um den Aufstieg

Vermehrt zweistellige Temperaturen werden in und um Kaufbeuren gemessen – ein sicheres Anzeichen dafür, dass auch der Fußball in den A-Klassen bald wieder rollen kann.

Zweikampf in der A-Klasse 5

Und damit stellen sich altbekannte Fragen. Etwa: Was ist für die SpVgg Rieden in dieser Saison noch möglich? Ab dem vorletzten März-Wochenende wird diese Frage beantwortet werden. Das Team von Spielertrainer Karl-Heinz Schuster war im bisherigen Verlauf der Spielzeit die große Überraschung der A-Klasse 5. Mit 36 Punkten liegt die SpVgg auf Position eins – logisch, denn das Team hat in 14 Spielen bis dato kein einziges Mal verloren und nur drei Matches unentschieden gestaltet.

Punktgleich ist die SG Biessenhofen-Ebenhofen, beide Teams haben sich auf die auf Platz drei liegenden Riedener vom Forggensee schon acht Zähler Vorsprung erarbeitet. Der TV Irsee, der bisher 27 Punkte geholt hat, ist Vierter.

Am 24. Mai kommt es zum Gipfeltreffen

Somit dürfte der Aufstiegskampf in der Tat ein Duell zwischen Rieden und Biessenhofen-Ebenhofen werden. Gut möglich, dass sich alles am drittletzten Spieltag zuspitzen wird. Am 24. Mai treffen die beiden Topteams in Biessenhofen aufeinander, vielleicht fällt dann die Entscheidung um den Titel.

BSK Neugablonz II mit Chancen in der A-Klasse 6

Eng ist auch das Rennen um die Aufstiegsrelegation in der A-Klasse 6. Nur vier Zähler trennen hier die Plätze zwei bis sieben. Die beste Ausgangslage hat sich bisher der BSK Olympia Neugablonz II erarbeitet: Die Reserve der Schmuckstädter kommt auf acht Siege aus 14 Spielen. Mit 25 Punkten lauert Mauerstetten II direkt dahinter – und selbst die Oberbeurer Reserve hat mit 22 Zählern noch Möglichkeiten, ganz oben anzugreifen.

Spitzenreiter der Klasse 6 ist derweil Cambodunum Kempten mit aktuell fünf Punkten Vorsprung auf Platz zwei. Dass die Kemptener nicht unschlagbar sind, zeigen bereits vier Niederlagen – unter anderem ein sattes 1:5 Anfang November 2024 gegen die Neugablonzer Reserve.

SV Eggenthal II vor einer ruhigen Rückrunde

Wenig Spannung verspricht derweil der weitere Saisonverlauf des SV Eggenthal in der A-Klasse 3. Der SVE liegt auf Platz sieben und somit im Ligamittelfeld, hat fünf seiner bisher zehn Matches gewonnen. Position zwei ist schon neun Punkte weg – und somit fast zu weit. Von unten kommt ebenfalls kein Druck. Ebersbach-Ronsberg, Lautrach-Illerbeuren II und Türkspor Memmingen II sind für die Liga zu schwach – mit erst vier Punkte oder gar einen Zähler.