Neugablonz bleibt in der Halle eine Bank

„Das war eine klasse Leistung. Ich freue mich sehr für die Mannschaft“, bringt es Antonio Mezzoprete, Sportvorstand des BSK Olympia Neugablonz, auf den Punkt: Die Schmuckstädter haben am vergangenen Wochenende das Allgäuer Kreisfinale im Futsal in Durach gewonnen und stehen somit am Samstag bei der Endrunde zur schwäbischen Hallenmeisterschaft in Augsburg-Stadtbergen auf dem Parkett.

James Lugobola schwärmt vom Auftritt des BSK

James Lugobola schwärmte nach dem Turnier vom Gesamtauftritt des BSK. „Wir haben durch die Bank super gespielt“, sagte der 34-Jährige, der nicht nur in Durach, sondern bereits bei der Vorrunde in Mauerstetten die Mannschaft betreut hatte. In Gruppe A musste der BSK vier Partien absolvieren, wobei er gegen den SV Mauerstetten (1:0) und SG Kimratshofen/Legau (2:1) zwei wichtige Siege einfuhr. Hinzu kamen noch zwei 1:1-Unentschieden gegen DJK SV Ost Memmingen und FC Blonhofen.

FC Blonhofen wieder stark

Als Tabellenzweiter schaffte auch Blonhofen den Sprung ins Halbfinale. Der FCB setzte sich knapp gegen Kimratshofen/Legau mit 2:1 durch, gewann mit dem gleichen Resultat gegen Memmingen. Dass die Ostallgäuer am Ende Rang zwei einnahmen, lag daran, dass sie das letzte Gruppenspiel gegen den SVM mit 1:2 abgegeben hatten. Im Halbfinale gewann Neugablonz souverän mit 5:2 gegen den TSV Ottobeuren. Spannend verlief das Duell der Blonhofer gegen Landesligist Kempten. Mit 5:6 mussten sie sich den Illerstädtern letztendlich knapp geschlagen geben. Immerhin gewann der FC Blonhofen das bedeutungslose Spiel um Platz drei gegen Ottobeuren mit 1:0. Im Finale blitzte wieder der BSK auf, als er nach einer Spielzeit von 20 Minuten den FCK mit 5:3 in die Knie gezwungen hatte. Einen Sahnetag hatte in Durach Can Balcioglu erwischt, der insgesamt siebenmal einnetzte.

Neugablonz ohne Druck, aber mit viel Spaß

Nun geht es am 11. Januar ums große Ganze: Bei der Endrunde in Stadtbergen haben die Dribbelkünstler des BSK in ihrer Gruppe starke Konkurrenz vor der Brust. Neben dem Vorjahresfinalisten SC Bubesheim und Landesligist Cosmos Aystetten muss Neugablonz im dritten Gruppenspiel gegen den FSV Reimlingen (Kreisligist aus dem Landkreis Donau-Ries) ran. „Wir freuen uns auf dieses Sportevent, wenngleich wir den Jungs überhaupt keinen Druck auferlegen werden. Wenn sie annähernd so viel Spaß haben, wie sie es in Durach gezeigt haben, dann ist alles möglich“, betont Mezzoprete. In der anderen Gruppen geben sich FC Kempten, Vorjahresmeister TSV Bobingen, TSG Thannhausen und TSV Meitingen die Ehre.

Vor zehn Jahren gewann der BSK schon einmal den Titel

Vor genau zehn Jahren erklomm der BSK Olympia Neugablonz in Günzburg den schwäbischen Thron. Damals setzten sich die Schmuckstädter übrigens im Finale mit 5:2 gegen den SC Bubesheim durch. Vierfacher Torschütze war der erst 23-jährige Mathias Franke, der sich dadurch auch die Torjägerkrone sicherte – und auch jetzt wieder dabei ist. In der Vereinsgeschichte gewann der BSK zum ersten Mal den schwäbischen Hallentitel. Bei der bayerischen Meisterschaft in Amberg (Oberpfalz) unterlag Neugablonz jedoch im Finale gegen den FC Deisenhofen und kehrte als Vizemeister zurück.