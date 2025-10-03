Handball: Der nächste Stresstest

Für die SG Kaufbeuren/Neugablonz steht am kommenden Wochenende ein Auswärtswochenende an. Am Samstag reist die Herren I zur Partie in der Bezirksoberliga nach Weilheim.

Kaufbeurer Trauma aus Kempten

Für die Herren I gilt es, die herbe Niederlage gegen die SG Kempten-Kottern vom vergangenen Samstag abzuschütteln. Mit dem TSV Weilheim steht in der Weilheimer Jahnhalle ab 17.15 Uhr der nächste anspruchsvolle Gegner an. Der TSV steht nach den ersten zwei Spielen ungeschlagen auf Platz 2 der Tabelle. Zwar ging das letzte Spiel durch ein Nichtantreten der Sonthofener automatisch an die Heimmannschaft, jedoch zeigten die Weilheimer zuvor beim 27:21-Sieg gegen Partenkirchen Stärke. In der vergangenen Spielzeit entschieden die Herren des TSV beide Spiele für sich. Die SG hat also noch eine Rechnung offen.

SG will an Leistungen gegen Landsberg anknüpfen

Die Kaufbeurer kommen jedoch von einem schwer zu verdauenden Auswärtsspiel in Kempten. Ziel muss es also sein, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren und vor allem auch wieder den nötigen Biss aufzubringen. Coach Christian Klöck plagen dabei etwas Personalsorgen. Die SG wird verletzungsbedingt auf einige Leistungsträger verzichten müssen. Wenn die SG trotz der kurzen Bank gegen die Oberbayern den gleichen Kampfgeist zeigt wie beim Sieg gegen Landsberg, wird es dem TSV Weilheim schwerfallen, die Punkte zu Hause zu behalten.

Die Zweite muss in Memmingen bestehen

Ebenfalls am Samstag ist die Reserve der SG im Einsatz. Die Zweite Mannschaft steht ab 19 Uhr in Memmingen auf der Platte. Angespornt durch den Heimsieg im Derby gegen Biessenhofen gilt es nun, die starke Leistung zu bestätigen. Der TV Memmingen ist jedoch mit einem Sieg im bisher einzigen Spiel ebenfalls erfolgreich in die Saison gestartet.

Am Sonntag heißt nach dem Auftaktsieg in der Bezirksoberliga für die B-Jugend der SG der nächste Gegner TSV Ottobeuren. Nach dem ersten Spieltag stehen beide Mannschaften auf Platz zwei und drei der Tabelle. Spannend wird es auch bei der weiblichen D-Jugend. Die startet in Gilching mit Spielen gegen die Heimmannschaft und die TUS Fürstenfeldbruck in die Winterrunde.