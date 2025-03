Vorbereitung des SVO mit vielen Fragenzeichen

Der SVO Germaringen startet am Freitagabend mit einer Auswärtspartie ab 19 Uhr beim SV Mering in die Rückrunde der Bezirksliga. Vorbei ist damit die Vorbereitung, die jedoch auch ihre Fragezeichen hinterlassen hat. „Wir haben bereits im Januar in der Halle wieder mit dem Konditionsprogramm angefangen und die Jungs sind körperlich gut drauf“, sagt Trainer Otto Ullmann. Jedoch dürfte ihm der zweite Teil der Vorbereitung im Freien etwas Kopfzerbrechen bereitet haben.

Oliver Baumann hofft auf einen guten Start

„Ab diesem Zeitpunkt ging es los mit ständigen Verletzungen und einer nicht endeten Erkältungswelle im Team“, beschreibt der Coach die Situation. Daher waren auch die Ergebnisse in den Testspielen nicht unbedingt aussagekräftig. Der Sportliche Leiter Oliver Baumann nennt diese Phase der Vorbereitung als durchaus holprig. „Wir wollen möglichst schnell den Klassenerhalt festigen und uns dann auch als Mannschaft spielerisch weiterentwickeln. Das geht natürlich leichter, wenn der Druck weg ist. Aber dazu gehört auch ein guter Start“, mahnt Baumann zudem vor den kommenden schwierigen Aufgaben. Den SV Mering sieht Baumann dagegen als Wundertüte. „Die haben eigentlich einen starken Kader, um konstant oben mitzumischen, doch nicht immer können sie das auf dem Rasen umsetzen“, so die Einschätzung des Sportchefs.

Langzeitverletzte und Neue beim SVO dabei

Durch die Neuzugänge Mirza Velagic vom FC Memmingen II und Julian Renz aus Schwabmünchen hat der Germaringer Kader noch einmal an Breite gewonnen. „Ich bin froh, dass die beiden Langzeitverletzten Tobias Storch und Willi Kreuzer wieder dabei sind. Auch für Moritz Sonntag und Julian Süß könnte es für den Auftakt reichen“, sagt der Coach über seine Personalplanung. Dem jungen Luca Eder bescheinigt er eine starke Vorbereitung.

Aktuell trennen den SV Mering (Platz 5.) und den SVO fünf Punkte, doch im Germaringer Lager liegt der Fokus zunächst auf die neun Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz – der wird aktuell vom Lokalrivalen Spielvereinigung Kaufbeuren belegt.