Bankdrücken: Fünf Gramm Unterschied sichern Kaufbeurer den Titel

Rückblick: Vergangenes Jahr kürte sich Tim Lederer vom Athletik-Club-Kaufbeuren (ACK) in Landshut das erste Mal zum deutschen Meister im Bankdrücken. Damals stemmte er in der Gewichtsklasse bis 74 Kilo, ganze 122,5 Kilo. Kurz nach diesem Erfolg war für Lederer klar, dass er den Titel im kommenden Jahr verteidigen will. Das gelang Lederer auch. Heuer gewann er den Titel zum zweiten Mal in Folge - mit einer erheblichen Leistungssteigerung.

Felix Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bankdruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Greifswald Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis