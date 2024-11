Neues Angebot in Kaufbeuren: Sprechstunde zur Venengesundheit

Seit Oktober erweitert Dr. Annette Zeller mit einer Venen-Sprechstunde das Angebot der Chirurgie-Praxis Dr.-Gutermann-Straße, die sich im Klinikum Kaufbeuren befindet. Zeller verfügt über eine langjährige Erfahrung in der ambulanten sowie stationären Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten. Die Medizinerin, seit 2004 Fachärztin für Chirurgie, ist bereits über ein Jahrzehnt als Oberärztin im Wundzentrum Kaufbeuren tätig.

Venen-Sprechstunde in Kaufbeuren - Hilfe bei Krampfadern

Die Praxis behandelt Krampfadern, die häufigste Venenerkrankung, so die Leiterin des von der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie (DGPL) ausgezeichneten Venen-Kompetenz-Zentrums. Zum Behandlungsspektrum gehören zudem Venenentzündungen, Lymphödeme und thrombotische Erkrankungen sowie das postthrombotisches Syndrom, erklärt Zeller.

Annette Zeller ist Wundexpertin der Deutschen Gesellschaft

Die Venenspezialistin betont, dass sich die Behandlung in der Fachpraxis nach den Wünschen und Bedürfnissen jedes Patienten richtet. Besonders werde darauf geachtet, die angenehmste und effektivste Therapie zu finden - sowohl operativ als auch konservativ. „Wenn wir operieren, dann geschieht das deswegen meist ambulant“, so Zeller, die seit 2012 anerkannte Wundexpertin der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung ist. Dadurch können die Patientinnen und Patienten laut Zeller bereits wenige Stunden nach dem Eingriff wieder in der gewohnten häuslichen Umgebung erholen.

Wo die Venen-Sprechstunde stattfindet

Die Venensprechstunde von Dr. Annette Zeller findet donnerstags von 8 bis 16 Uhr in der Chirurgie-Praxis Dr.-Gutermann-Straße statt, die sich mit separatem Eingang am Klinikum Kaufbeuren befindet.