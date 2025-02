Faschingskalender 2025: Alle Termine für Umzüge in Kaufbeuren und im Ostallgäu

Die Faschingsumzüge in und um Kaufbeuren gehören zu den Höhepunkten der närrischen Saison in der Region. Heuer fällt der Fasching bis in den März hinein, was bedeutet, dass sich Faschingsfreunde noch ein wenig gedulden müssen. Um aber trotzdem keinen Umzug zu versäumen, sollten Sie einen Blick auf die Übersicht werfen und sich die Termine frühzeitig in den Kalender eintragen.

Burongaudi in Kaufbeuren

Die Wertachstadt macht den Anfang. Die Burongaudi in Kaufbeuren findet wie gewohnt am lumpigen Donnerstag, der in diesem Jahr auf den 27. Februar fällt, statt. Der traditionelle Faschingsumzug startet um 17 Uhr am Spitaltor und endet am Kaufbeurer Rathaus. Zeitgleich findet am Kirchplatz und in der Kaiser-Max-Straße eine Faschingsparty statt, bei der DJ Dieter Schaurich und Peter Candy für die passende Stimmung sorgen. Damit man nicht auf leeren Magen trinken muss, stehen zudem verschiedene Foodtrucks bereit.

Die Burongaudi findet wieder am Lumpigen Donnerstag in Kaufbeuren statt. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Kappa Schlawagga in Mauerstetten

Auch in Mauerstetten wird heuer wieder ordentlich gefeiert. Am Samstag, 1. März, schlängelt sich der Faschingsumzug von Kappa Schlawagga durch die Straßen der Gemeinde. Um 13.33 Uhr beginnt der „Gaudiwurm“ in der Kaufbeurer Straße und endet in der Eichendorfstraße. Die Gemeinde bittet alle Anwohner darum, die betroffenen Straßen an diesem Tag ab etwa 13 Uhr freizuhalten. Im Anschluss an den Umzug steigt wie gewohnt eine Faschingsparty im Sonnenhof.

Der Faschingsumzug von Kappa Schlawagga in Mauerstetten wird auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher anziehen. Foto: Harald Langer (Archivbild)

Fassnachtumzug in Pforzen

Der Fassnachtumzug in Pforzen findet heuer am Faschingssonntag, 2. März, statt. Ab 13.33 Uhr zieht der Zug wieder durch die Pforzener Straßen. Ob Fußgruppe oder großer Mottowagen, ob politische Satire oder ein Abstecher ins Märchenland – in Pforzen bietet der närrische Zug auch heuer wieder einiges. Danach wird dann an der Bahnhofstraße oder im beheizten Zelt am Feuerwehrhaus weiter gefeiert, wo ein DJ dann für die Stimmung sorgt.

Ob politische Satire oder ein Abstecher ins Märchenland - beim Faschingsumzug in Pforzen ist jedes Jahr einiges geboten Foto: Harald Langer (Archivbild)

Faschingsumzug Untergermaringen

Auch in Untergermaringen ist am Faschingssonntag, 2. März, heuer etwas geboten. Ab 11.11 Uhr ziehen dort verschiedene Wägen und Gruppen durch die Straßen und versetzten das gesamte Dorf in närrische Stimmung.

Gaudiumzug Friesenried

Seit 1983 schlängelt sich nahezu jährlich am Faschingsdienstag der Gaudiumzug durch Friesenried. So startet auch dieses Jahr am 4. März der närrische Zug. Die Zuschauer bekommen wieder diverse Faschingswägen, Fußgruppen und Musikkapellen zu sehen. Gestartet wird um 14 Uhr im Aschtalerweg in Friesenried. Die Aufstellung beginnt bereits um 13 Uhr.

Auch in Friesenried schlängelt sich der Faschingsumzug heuer wieder durch die Straßen. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

Faschingsumzug Frankenhofen

Seit über 110 Jahren spielt sich jedes Jahr der Faschingsumzug in Frankenhofen bei Kaltental ab. Die Traditionsveranstaltung findet heuer am Faschingsdienstag, 4. März, statt. Ab 13.30 Uhr schlängeln sich dann zahlreiche Gruppen durch das kleine Dorf im Ostallgäu. Nach dem Umzug steht wie gewohnt ein Partyzelt am Hühnerbach bereit.

Gaudiwaal in Waal

Auch das nördliche Ostallgäu bietet etwas für Faschingsfreunde. Am Faschingssonntag, 2. März, findet wie gewohnt der Faschingsumzug „Gaudiwaal“ in Waal statt. Start ist um 13.33 Uhr am Passionsspielhaus. Am Marktplatz ist anschließend buntes Faschingstreiben.

Der „Gaudiwaal" zieht jedes Jahr aufs neue viele Besucher ins nördliche Ostallgäu. Foto: Stephan Schöttl (Archivbild)

Der Gaudiwurm in Marktoberdorf

Der Marktoberdorfer Gaudiwurm ist mit seinen 3,5 Kilometern Länge, 60 Zugnummern, 90 Gruppen und rund 1500 Teilnehmern der größte Faschingsumzug im Allgäu. Der Umzug findet am Faschingssonntag, 2. März, statt. Ab 13.30 Uhr ziehen die zahlreichen Gruppen dann durch die Straßen von Marktoberdorf. Startpunkt ist am Rathaus.

Der Gaudiwurm in Marktoberdorf ist der größte Faschingsumzug im Allgäu. Auch heuer schlängelt er sich wieder durch die Straßen der Stadt. Foto: Alfred Michel (Archivbild)

Faschingsumzug in Aitrang 2025

Am 4. März findet ab 14 Uhr der Faschingsumzug mit anschließendem Kehraus in Aitrang statt. Der Umzug verläuft im Aitranger Zentrum auf der Lindenstraße.

Der Umzug in Aitrang findet traditionell am Faschingsdienstag statt. Foto: Wolfgang Hepke

