Topspiel im Keller

Zwei Heimspiele stehen am heutigen Samstag auf dem Programm der Kaufbeurer Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Die Erste erwartet in der Bezirksoberliga ab 17.30 Uhr den SC Unterpfaffenhofen/Germering II. Anschließend trifft die Reserve in der Bezirksklasse West auf den TV Memmingen.

Die Gäste haben erst einen Punkt - gegen Kaufbeuren geholt

Einen Punkt haben die Münchner Vorstädter in dieser Saison erst in der BOL holen können – aber diesen ausgerechnet gegen die SG. 25:25 hieß es im Hinspiel nach 60 Minuten. Ansonsten verloren der SCU seine Spiele meistens recht deutlich. Das Remis aus dem ersten Aufeinandertreffen wollen die Mannen um Kapitän Roman Haggenmüller diesmal in einen doppelten Punktgewinn umwandeln.

Es wird also eine spannende und sicherlich kämpferisch geprägte Partie werden. Die Gäste wollen sich an einen der letzten Strohhalme klammern, um nicht abzusteigen, während die Wertachstädtern weiter Anschluss an Herrsching, Gilching und Sonthofen halten wollen. Nach Minuspunkten liegt der TSV Sonthofen (Rang 7) nur drei Zähler vor der SG. Die anderen beiden Teams sogar nur einen Punkt. Es ist sehr eng im Kampf um den Klassenerhalt, und bis Platz sieben sind alle Mannschaften noch in der Verlosung.

Die SG zeigt einen aufsteigenden Trend

Die Kaufbeurer wollen an die guten Leistungen der vergangenen Partien anknüpfen und von Anfang an den Gegner unter Druck setzen. Dazu wollen sie eine massive Abwehr stellen und dann die sich bietenden Chancen ausnutzen. Dazu müssen sie allerdings von der ersten bis zur letzten Sekunde hellwach sein.

Wen Trainer Christian Klöck auf die Platte schicken kann, ist noch nicht raus. Sicher ist nur, dass wieder der eine oder andere Akteur fehlen wird. Aber das Team hat gezeigt, dass es die Ausfälle inzwischen auch verkraften und mit mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenhalten kann.

Kaufbeurer Fans sind gefragt

Hilfreich ist auch sicher wieder die Unterstützung von den Rängen, die der Mannschaft den Rücken stärken und nach vorn puschen können. Anwurf ist um 17.30 Uhr.

Anschließend trifft die Zweite Herrenmannschaft ab 19.30 Uhr auf den TV Memmingen. Das Hinspiel verlief recht knapp – nur mit 29:33 musste sich die SG damals dem Tabellenzweiten geschlagen geben. Auch die letzte Partie in Mindelheim verlief nicht so schlecht, wie es das Ergebnis aussagt. Zwar verlor die Zweite mit 30:43, aber nur 30 Tore gegen den Tabellenführer ist auch nicht so übel. Die Maustädter sind trotz allem Favorit, während die Schmuckstädter versuchen werden, ihnen ein Bein zu stellen.