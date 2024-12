Auch wenn sie beim genauen Blick auf das Niveau über dem Meeresspiegel vielleicht nicht die höchste Baustelle Kaufbeurens ist, so macht sie trotzdem diesen Eindruck. Denn das „Hochhaus“ auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses (BKH) steht fast ganz oben am „Anstaltsberg“ und ragt insgesamt sieben Stockwerke in den Himmel. Kein Wunder, dass das provisorische Dach, das Gebäude und Handwerker während der laufenden Sanierungs- und Umbauarbeiten schützte, weithin sichtbar war. „Kapelle“ hätten viele die mit weißer Folie umhüllte Gerüstkonstruktion genannt, berichtet Claus Thoma, der Regionalleiter Süd der Bezirkskliniken Schwaben, schmunzelnd. Diese ist inzwischen wieder abgebaut, aber die Arbeiten an dem mächtigen Baukörper gehen voraussichtlich noch bis Mitte 2025 weiter.

Anfang der 1960er Jahre wurde das „Hochhaus“ nördlich des historischen Hauptgebäudes des BKH errichtet. Im Erdgeschoss ist nach wie vor das „Casino“, also die Mitarbeiterkantine, der psychiatrischen Klinik zu finden. In den Stockwerken darüber waren unter anderem die Wäscherei und die Küche untergebracht. Nachdem diese Einrichtungen nach und nach ausgelagert wurden, kamen die Bestände des historischen Archivs des BKH in das „Hochhaus“. In den vergangenen Monaten zogen die Abertausenden von Krankenakten in das neue Bezirksarchiv in der Kaufbeurer Innenstadt um, und die Bezirkskliniken konnten den Umbau des massiven Betonbaus forcieren.

Die Fassade des Gebäudes wird nicht nur optisch angenehmer gestaltet, sondern vor allem aufwendig energetisch saniert.

Seit Anfang 2024 wurde das Dach des Flachbaus neu konstruiert und mit einer Fotovoltaikanlage versehen. Die bisher aus grau-grünem Glas bestehende Fassade, die dem Gebäude ein sehr bulliges Aussehen verlieh, wurde Platte für Platte abgenommen. Sie ist inzwischen fast vollständig durch eine optisch angenehmere und vor allem isolierende Außenhaut ersetzt worden, die den heutigen energetischen Ansprüchen genügt.

Die künftigen Wohnungen im BKH-„Hochhaus“ sollen helfen, Fachkräfte zu gewinnen

Die oberen drei Stockwerke teilen die Handwerker in Trockenbauweise momentan in 18 Appartements mit jeweils rund 40 Quadratmetern Wohnfläche auf. Diese wollen die Bezirkskliniken künftig als Joker einsetzen, um ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Denn gerade Interessierte aus dem Ausland schrecke die anfängliche Wohnungssuche ab, weiß Thoma. So könnten sie zunächst in einer Wohnung im „Hochhaus“ unterkommen, sich am neuen Wohn- und Arbeitsort zurechtfinden und sich später dann eine Bleibe außerhalb der Klinik suchen.

Maximal für ein Jahr werden die neuen Appartements vermietet, dann soll wieder Platz für die nächsten Neueinsteiger sein. Dieses Modell hat sich laut Thoma bereits bei einem Wohngebäude des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren auf der anderen Seite der Kemnater Straße bewährt. Allerdings ist dort der Ausblick aus den Fenstern bei weitem nicht so spektakulär wie bei den neuen Wohnungen. Denn von der „höchsten“ Baustelle Kaufbeurens und den künftig „höchsten“ Appartements der Stadt bietet sich bei gutem Wetter ein weites Panorama bis hin zu den Alpen.

Auch die Räume, in denen früher die Küche der Klinik untergebracht war, sollen künftig anders genutzt werden.

Die unteren Stockwerke, die deutlich größere Geschosshöhen ausweisen, werden ebenfalls saniert. Ihre künftige Verwendung ist laut Thoma aber noch offen. „Ein Raumbedarf ist bei uns aber immer da“, sagt er. Die lichtdurchfluteten großen Räume nahezu ohne Stützen und Trennwände böten viel Potenzial - etwa für Gruppen- oder Therapieräume für Patienten.

Die Kosten für Sanierung und Umbau belaufen sich auf voraussichtlich 9,4 Millionen Euro. Diese stattliche Summe hängt laut Thoma insbesondere mit den großen und hohen Wandflächen zusammen, die aufwendig isoliert werden mussten. Aber auch die gesamte Haustechnik musste grundlegend modernisiert werden. Ein Abriss des massiven Betonbaus mitten auf dem Gelände des Bezirkskrankenhauses wäre „auf jeden Fall deutlich teurer gewesen“.