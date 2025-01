Ralf Lehnhard tritt für die Linke im Ostallgäu an

Der Linke-Kreisverband Allgäu hat bei seiner Mitgliederversammlung im Gewerkschaftshaus Kempten seine drei Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2025 nominiert. Zu besetzen galten dabei die Wahlkreise Oberallgäu, Unterallgäu-Memmingen und Ostallgäu. Im Stimmkreis Ostallgäu geht der 52-jährige Ralf Lehnhard ins Rennen.

Ostallgäuer Kandidat arbeitet für Abgeordnete Susanne Ferschl

Lehnhard ist derzeit Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl im Ostallgäu, die bereits ihren Rückzug aus der Politik angekündigt hat. Der Kandidat will unter anderem die Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit auch im Sinne der Mitbestimmung fortführen. Zudem kündigte Lehnhard bei seiner Rede zur Nominierung an, die „sozial-ökologische Transformation“ und eine „Berufsbildungs-Agenda mit Schwerpunkt Integration“ umsetzen.

„Eine gerechte Gesellschaft ist das Ziel“

„Eine gerechte Gesellschaft ist das Ziel“, so Lehnhard. „Umwelt, Wirtschaft und die Interessen aller Beschäftigten müssen dazu in Einklang gebracht werden, ganz wie auch von der Politik benachteiligte Menschen einen Platz in der Mitte der Gesellschaft finden sollen.“

Das sind die weiteren Kandidaten

Kandidat für das Oberallgäu ist der 25-jährige Student der Erziehungswissenschaften, Gabriel Bruckdorfer, aus Langerringen. Im Unterallgäu tritt die in Boos bei Memmingen lebende Jennifer Merx (29) an, eine juristische Sachbearbeiterin in einem Notariat.