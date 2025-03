In der Halle ist die Luft draußen

Futsal Allgäu hat die Regionalliga Saison mit einer Niederlage beendet. Die Dribbelkünstler verloren auswärts gegen Black Forest Freiburg 2:6. Für die Allgäuer war es die vierte Pleite in Serie.

Die halbe Mannschaft tritt im Freien an

„Leider hat es für uns nicht mit einem Sieg geklappt“, bedauert Tom Neitzel. Der Vereinsvorsitzende von Futsal Allgäu nahm ebenfalls die lange Fahrt auf sich. Auf der letzten Rille kamen die Gäste im Breisgau an. Weil die Punktspiele im Freien schon gestartet sind, fehlten Leistungsträger wie Can Balcioglu (BSK Olympia Neugablonz), Mirhan Kaya, Jonathan Pohl (beide FSV Marktoberdorf), Naim Nimanaj, Josip Kordic (beide DJK SV Ost Memmingen) und Besfort Rakovica.

Von Anfang an haben die Gäste mit einem Flying Goalkeeper gespielt, um kräfteschonend zu agieren. „Wir haben allerdings zu viele Fehler gemacht, die sofort bestraft wurden“, bilanziert Spielertrainer Erduan Topallaj. Vier der sechs Gegentore kassierte Futsal Allgäu im Überzahlspiel. „Sicherlich hatten wir unsere Chancen, aber es fehlte uns wieder einmal das Glück im Abschluss“, bilanzierte Topallaj.

Erst platzt der Traum, dann wird das Saisonziel verfehlt

Futsal Allgäu beendete den ersten Durchgang mit einem 0:2-Rückstand (4./12.). Nach Wiederanpfiff verkürzte Adis Slmatic (22.) auf 1:2, doch 60 Sekunden später stellten die Breisgauer den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. In der Folge erhöhten sie sogar auf 5:1 – die Gäste schafften vier Minuten vor dem Schlusspfiff durch Turgul Sari nur noch eine Ergebniskosmetik. „Die Luft war bei uns leider schon raus. Unser Saisonziel haben wir dadurch auch verfehlt“, sagt Kapitän Andreas Stelz und verweist auf den Tabellenplatz: „Der bedauerlicherweise nicht unsere Qualität widerspiegelt, sondern eher unsere Einstellung“, merkt er kritisch an.

Trotzdem haben die Spieler, die auf dem Parkett gestanden haben, alles probiert und gekämpft. Besonders hebt Stelz Neuzugang Eray Dogan hervor, der eine starke Leistung in Freiburg gezeigt hat.

Drei Punkte vom letzten Spieltag gibt es kampflos

Nun ist für Futsal Allgäu die Saison beendet. Weil Schlusslicht Remchinger FC ein weiteres Mal nicht zu einem Spiel angetreten ist, wurden der RFC mit sofortiger Wirkung vom Wettbewerb ausgeschlossen. Das für kommenden Samstag angesetzte finale Auswärtsmatch gegen den Aufsteiger aus Baden-Württemberg findet nicht statt, wird mit 5:0-Toren und drei Punkten für die Allgäuer gewertet. Mit 34 Punkten beenden sie die Saison höchstwahrscheinlich auf dem vierten Rang.

Am Wochenende noch die letzten Partien gespielt werden. Karlsruhe (36 Punkte) und Freiburg (34 Zähler) ermitteln im direkten Duell den Vizemeister. Die Balkan Boys Pfarrkirchen stehen schon seit längerer Zeit als Meister fest. Neben Remchingen ist auch Nürnberg aus der Regionalliga abgestiegen.