Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Dominikuskirche in Kaufbeuren: neuer Führer zum vielleicht ältesten Steingebäude der Stadt

Neuer Führer

Was dieses Kaufbeurer Gotteshaus einzigartig macht

Ein rundum interessantes Gotteshaus: Albin Wirbel veröffentlicht einen Führer zu einer Kirche in Kaufbeuren, das als ältestes Steingebäude der Stadt gilt.
Von Klaus Thiel
    • |
    • |
    • |
    Autor Albin Wirbel stellte seinen Führer zur Dominkuskirche natürlich in dem Gotteshaus neben dem Kaufbeurer Stadtsaal vor.
    Autor Albin Wirbel stellte seinen Führer zur Dominkuskirche natürlich in dem Gotteshaus neben dem Kaufbeurer Stadtsaal vor. Foto: Harald Langer

    Sie ist ein verborgenes Juwel. Mit Romanik, Gotik, Barock, Moderne und Postmoderne vereint sie viele architektonische Stilepochen. Die Wandlung von der Siechenkapelle zur Kulturkirche gewährt spannende Einblicke in eine ereignisreiche Vergangenheit. Sie gestattet simultane Nutzung für mehrere Konfessionen und ist beispielgebend für gelebte Ökumene. Sie ist vermutlich das älteste Steingebäude in Kaufbeuren: die St.-Dominikus-Kirche. All diese Erkenntnisse werden in einem neuen Kirchenführer zusammengeführt, der am 8. August – dem Gedenktag des heiligen Dominikus – vorgestellt wurde. Als Schauplatz der Buchpräsentation vor etwa 30 Zuhörerinnen und Zuhörern bot sich die Kirche an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden