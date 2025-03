Kreisklasse: Der Kampf geht weiter

Schafft der SV Stöttwang den Aufstieg in die Kreisliga? Diese Frage wird ab dem kommenden Wochenende Stück für Stück beantwortet. Der SVS hatte im Sommer und Herbst 2024 neun von 14 Kreisklassen-Spielen gewonnen und mit 38 Treffern für den meisten Jubel gesorgt.

SV Stöttwang hat derzeit die besten Karten

Mit vier Zählern Vorsprung auf den FC Blonhofen und den FSV Marktoberdorf geht der SVS nun in die verbleibenden Spiele – und startet am Wochenende direkt mit dem Topspiel gegen den Vierten Leuterschach/Geisenried. Der TSV Friesenried hat sich aus dem engsten Favoritenkreis hingegen verabschiedet, zu wenig konstant waren die Leistungen. Sechs Punkte liegt Friesenried hinter dem Spitzenreiter, allerdings nur zwei hinter dem Relegationsplatz.

Viele Mannschaften im Abstiegskampf

Das zeigt: In der Kreisklasse 3 werden in den kommenden Wochen mindestens fünf Teams um einen direkten oder indirekten Aufstiegskampf spielen. Das verspricht Wochenende für Wochenende Spannung. Und unten? Da zittert der SV Bidingen, der sich mit bis dato 13 Zählern auf dem Konto eher schwertat. Auf den Abstiegsrelegationsplatz sind es nur zwei Punkte Vorsprung.

Die SpVgg Kaufbeuren II ist fast schon abgeschlagen

In der Kreisklasse 2 liegt auf diesem Abstiegsrelegationsplatz die Reserve der SpVgg Kaufbeuren, die im Herbst mit nur fünf Punkten enttäuscht hat. Das rettende Ufer ist mittlerweile neun Zähler weg. Schwer zu glauben, dass Kaufbeuren dies noch aufholen kann. Halbwegs sicher fühlen können sich also Schlingen und Germaringen II, die mit 14 Punkten zehnter und elfter sind. Direkt davor liegen Jengen/Waal und Baisweil-Lauchdorf, die die Tabellenspitze aus dem Blick verloren haben. Mit Zaisertshofen will Noch-Trainer Markus Böhm den Aufstieg schaffen. Im Winter wurde bekannt: Es sind Böhms finale Spiele, ab Sommer übernimmt Simon Keller vom SV Oberrieden für die neue Saison.

FSV Lamerdingen kämpft um direkten Aufstieg

Der FSV Lamerdingen könnte Zaisertshofen mit nur drei Punkten Rückstand als derzeit Zweiter den Aufstieg noch streitig machen. Der FC Buchloe (5. Platz) hingegen liegt vier Punkte hinter dem Relegationsplatz und müsste sogar sieben Zähler gut machen, um direkt nach oben zu kommen.