Drei bayerische Meister aus Westendorf

Der TSV Westendorf ist von den bayerischen Meisterschaften im Freistil aus Burgebrach mit insgesamt neun Medaillen zurückgekehrt. Während die Ostallgäuer am ersten Tag siebenmal Edelmetall erkämpft hatten, holten sich die TSV’ler am Folgetag noch zwei weitere Medaillen.

Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele ist zufrieden

„Wir können nicht alles an Titeln festmachen. Das Ergebnis in der U10 und U14 zeigt uns, dass die Jungs noch etwas Zeit benötigen, um sich zu entwickeln“, resümiert Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele. „Wir wissen, wo wir uns noch verbessern und nachjustieren müssen“, betont er weiter. Alles in allem sei Stechele trotzdem sehr zufrieden mit den Auftritten der Nachwuchsathleten. „Die Jungs ziehen mit, das ist die Hauptsache“, betont er.

Zwei Titel für Familie Völk

Vor allem habe es richtig Spaß gemacht, zieht Stechele eine positive Bilanz und freut sich über die Stockerlplätze – vor allem über die drei Goldmedaillen. Gerade bei den Kadetten (U17) gab es mehrfach Grund zum Jubeln. Samuel Völk setzte sich in zwei Kämpfen souverän gegen Philip Temenev (TV Traunstein) und Maximilian Fecht (AC Penzberg) durch. Einen starken Auftritt lieferte auch Jakob Völk ab, der im Nordischen System alle seine fünf Duelle mit Bravour gemeistert hat und sich ebenfalls, wie sein Cousin, den bayerischen Meistertitel holte. „Das Niveau bei den Kadetten war ziemlich gut. Es gab eine hohe Teilnehmerzahl“, erklärt Stechele dazu.

Zwei Vizemeisterschaften für Familie Ulm

Auch die beiden Vizetitel der Ulm-Brüder hob er in seiner Bilanz hervor. Shailo musste sich in seinem Finale Mark Barnowski (Nürnberg Grizzlys) sehr deutlich geschlagen geben. Sein Bruder Diego verlor knapp sein Finale gegen Andreas Hocheder vom SC Anger mit 3:5-Wertungspunkten.

TSV Westendorf gewinnt Vereinswertung

Durch das insgesamt tolle Abschneiden bei den Kadetten holte sich der TSV Westendorf mit 85 Punkten die Vereinswertung vor dem SC Isaria Unterföhring (46) und SC 04 Nürnberg (31). Erfreulich ist auch der erste Platz durch Nasrat Nasratzada bei den Männern. Nach drei siegreichen Kämpfen stand er als Gewinner der Goldmedaille fest.

Bei den Junioren (U20) hat Tim Hendrich, der im Limit bis 92 Kilo auf die Matte schritt, im Nordischen System einen Kampf gewonnen. Dem deutlichen 12:1-Auftakterfolg über den Lichtenfelser Philipp Krause, folgten allerdings auch drei klare Niederlagen, die die Nachwuchshoffnung im weiteren Turnierverlauf quittieren musste.

Einen Start nach Maß hatte auch Danylo Kazakov (57 Kilo) gefeiert, der zum Auftakt Ali Ataie (TV Unterdürrbach) knapp mit 8:6-Wertungspunkten bezwang, allerdings die drei nächsten Duelle deutlich abgab. Im Kampf um Rang vier setzte sich der Westendorfer technisch überlegen gegen Toni Willig (Unterföhring) durch.

Keine Meisterschaft ohne Titel für den TSV

Silber erkämpfte sich dagegen Tobias Schlecht im Halbschwergewicht. Stilartfremd ging Theo Völk in der Altersklasse U14 auf die Matte. Seine entscheidende Niederlage kassierte der Westendorfer in Runde zwei, als er gegen den Gailbacher Kian Tran per Schulterniederlage das Nachsehen hatte. Souverän gewann der deutsche Vizemeister von 2024 dann aber seinen Kampf um Bronze gegen den Schonunger Abdurakhman Alypkachev. Für den TSV Westendorf gehen die Titelspiele also weiter.