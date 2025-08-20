Icon Menü
Einzelhandel Kaufbeuren: Eiscafe da Claudio in der Sparkassenpassage

Einzelhandel und Gastronomie

Bekanntes Kaufbeurer Eiscafé eröffnet zweiten Standort – Generationenwechsel in Hirschzeller Autohaus

Das Eiscafé da Claudio ist seit Kurzem auch in der Sparkassenpassage zu finden. Anderswo übernimmt die nächste Generation. Alle Neuerungen im Überblick.
Von Felix Lang
    Die Betreiber Tay Ceolin und Valter Zavarise vor ihrer neuen Filiale in der Kaufbeurer Sparkassenpassage. Foto: Felix Lang

    Im Kaufbeurer Einzelhandel und in der Gastronomie gibt es zahlreiche Veränderungen. Das beliebte Eiscafé da Claudio hat in Kaufbeuren eine zweite Filiale eröffnet. Neben dem bestehenden Standort im Forettle-Center finden Eisliebhaber das Café nun auch in der Sparkassenpassage in der Altstadt. Seit dem 7. August können Gäste dort sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse zur Kaiser-Max-Straße Platz nehmen.

