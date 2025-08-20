Bekanntes Kaufbeurer Eiscafé eröffnet zweiten Standort

Im Kaufbeurer Einzelhandel und in der Gastronomie gibt es zahlreiche Veränderungen. Das beliebte Eiscafé da Claudio hat in Kaufbeuren eine zweite Filiale eröffnet. Neben dem bestehenden Standort im Forettle-Center finden Eisliebhaber das Café nun auch in der Sparkassenpassage in der Altstadt. Seit dem 7. August können Gäste dort sowohl im Innenraum als auch auf der Terrasse zur Kaiser-Max-Straße Platz nehmen.
Einzelhandel und Gastronomie
