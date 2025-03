Elbsee Haie erweisen sich als gnadenlos

Am letzten Spieltag in der Yes-Licht-Liga entschied sich die Frage, wer die Hauptrunde 2024/25 als Erster beendet und somit auch, wie die Konstellationen im Halbfinale der Ostallgäuer Eishockey-Hobbyliga sein werden. Außerdem standen zwei Derbys zum Abschluss an.

EV Lengenfeld – Elbsee Haie Aitrang 2:9 (1:5, 1:4)

Im Spitzenspiel begannen beide Mannschaften mit offenem Visier: Der Gastgeber kam in der Energie Schwaben Arena durch einen haltbaren Schuss zum ersten Treffer. Kurz darauf die Riesenchance zum 2:0 – doch Basti Zindath verzog. Im Gegenzug dann der Ausgleich und anschließend die Führung für die Elbsee Haie Aitrang durch die Hosenträger des EVL-Keepers. Allgemein war es nicht der Abend der Torhüter. Zum Pausentee führte der Meister mit 5:1 schon komfortabel, jedoch spiegelte sich der Spielverlauf nicht im Resultat wider.

Auch in den folgenden 30 Minuten änderte sich das Bild in dem sehr fairen Spiel nicht: Die Haie trafen, der EV Lengenfeld hatte zwar Chancen, aber traf nicht. Insgesamt fiel das Ergebnis aber zu hoch aus. Nun treffen beide Teams im Semifinale aufeinander. Die Kirchweihtaler sinnen dann natürlich auf Revanche.

EC Blonhofen – EC Gutenberg 2:8 (0:2, 2:6)

Der Favorit tat sich im ersten Spielabschnitt schwer, zudem hielt Stefan Landvogt im Tor der Kaltentaler mit einer ordentlichen Leistung die Partie offen. Im zweiten Spielabschnitt waren die Angriffsbemühungen der Gäste intensiver: Sie kreierten und vollendeten ein ums andere Mal sehenswerte Einschussmöglichkeiten. So schraubte der ECG das Ergebnis nach oben. Kurz vor Schluss betrieb der ECB mit zwei schön heraus gespielten Toren noch Ergebniskosmetik.

Mann des Abends war Julian Fischer, der vier Tore zum Sieg für Gutenberg beigesteuert hatte. Mit dem Erfolg überholten die Schwarz-Gelben noch den Erzrivalen aus Lengenfeld und beenden als Dritter die Hauptrunde. Das heißt, im Halbfinale trifft Gutenberg auf den Hauptrundenzweiten, Desperados Kitzighofen.

Ice Cubes Stöttwang – Mikado Mauerstetten 5:2 (2:1, 3:1)

Mit einem Paukenschlag begann das Spiel um Platz 5: Mikado ging gleich mit dem ersten Angriff sehenswert in Führung und hielt diese lange, verpasste es aber auch, sie auszubauen. Es entwickelte sich ein intensives und umkämpftes Derby. Die Ice Cubes Stöttwang drehten dann die Partie und gingen mit einer knappen Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel dann zunächst sehr ausgeglichen.

Nach einem weiteren Tor der Roten konnten die Gäste wieder verkürzen und es keimte nochmals Hoffnung auf. Ein Doppelschlag zehn Minuten vor Schluss brachte dem Gastgeber eine komfortable Drei-Tore-Führung. Mauerstetten hatte anschließend nichts mehr entgegenzusetzen und musste Platz 5 an die Stöttwanger abtreten.