Öffentlicher Lauf: So hat das Eisstadion Kaufbeuren über Weihnachten geöffnet

Zusätzliche Zeiten für den Öffentlichen Eislauf in den Weihnachtsferien soll es in der Energie Schwaben Arena geben, denn, die Weihnachtszeit sei traditionell auch Eislaufzeit, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Eisstadion in Kaufbeuren biete daher über die Ferien erneut zusätzliche Zeiten für den Publikumslauf an. Teilweise gibt es in den Ferien zudem Abweichungen von den regulären wöchentlichen Zeiten des Öffentlichen Laufs.

Eisstadion Kaufbeuren an Heilig Abend nicht geöffnet

So ist das Stadion etwa an Heiligabend geschlossen und am Sonntag, 29. Dezember, kann der Öffentliche Lauf auf Grund eines Nachwuchsturniers nicht stattfinden. Kompensiert wird dies durch zusätzliche Sonderzeiten. Außerdem ist als besonderer Jahresabschluss eine Silvester-Eisdisco am 31. Dezember geplant. Mit den besten Partyhits der vergangenen Jahrzehnte soll eine Einstimmung auf den nahenden Jahreswechsel gelingen.

Wann ist Öffentlicher Lauf im Eisstadion Kaufbeuren?

Montag, 23. Dezember: von 11:45 bis 13:45 Uhr sowie zusätzlich von 20:30 bis 22:00 Uhr.

Mittwoch, 25. Dezember: von 15:30 bis 17:30 Uhr und zusätzlich von 20:15 bis 21:15 Uhr.

Donnerstag, 26. Dezember: von 10:30 bis 12 Uhr.

Freitag, 27. Dezember: von 13:10 bis 14:40 Uhr.

Samstag, 28. Dezember: Eisdisco von 19:30 bis 21:30 Uhr.

Montag, 30. Dezember: von 20:30 bis 22 Uhr.

Dienstag, 31. Dezember: von 11:45 bis 13 Uhr. Zusätzlich: Silvester-Eisdisco von 15:45 bis 17:45 Uhr.

Mittwoch, 1. Januar: von 11:45 bis 13:45 Uhr und zusätzlich von 20:15 bis 21:15 Uhr.

