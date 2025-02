Bauplus öffnet - in Kaufbeuren ist am Wochenende wieder Messezeit

Hochbetrieb in der Kaufbeurer Karthalle, bevor sich die Türen zur Bau- und Einrichtungsmesse Bauplus öffnen. Am Freitag wurde noch ordentlich an den Ständen der Aussteller gewerkelt, wie auf unserem Foto bei der Firma Hafenmair Fliesen und Kachelöfen aus Buchloe. Um 10 Uhr am Samstag (1. 2.2025) öffnet die Messe.

Knapp 70 Aussteller auf der Bauplus in Kaufbeuren

An zwei Tagen bietet die Bau- und Einrichtungsmesse in Kaufbeuren wieder Ideen, Angebote und Beratung rund um die eigenen vier Wände. Messeveranstalter Jens Güttinger rechnet mit knapp 70 Ausstellern zum größten Teil aus der Region. Hinzu kommt ein umfangreiches Vortragsprogramm. Nach seinen Angaben finden jedes Jahr etwa 5000 Besucher bei freiem Eintritt in die Bauplus in der Karthalle. Dort, im Gewerbepark direkt an der B12, seien ausreichend kostenlose Parkplätze vorhanden.

Minister Eric Beißwenger als Gast bei der Eröffnung

Offiziell eröffnet wird die Messe am Samstag um 11 Uhr. Dann erwarten Güttinger und Hallenbetreiber Josef Scheibel den Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger (CSU), und damit einen Vertreter der Staatsregierung.

Auch altersgerechtes Wohnen ist ein Thema

Im Mittelpunkt der 15. Messe dieser Art stehen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen, Sanieren, Einrichtung, Garten, Energie und Finanzierung. „Bis auf wenige neue Anbieter sind die bewährten, regionalen Aussteller dabei“, sagt Güttinger. Im Zentrum stünden aber Bau- und Einrichtungsthemen sowie Möglichkeiten der Sanierung. Als Beispiel nannte Güttinger Hilfe bei Schimmel in Wohnräumen - ein Thema, das jedes Jahr zahlreiche Interessenten unter Mietern und Vermietern findet. Auch altersgerechtes Wohnen mit barrierefrei zugänglichen Räumen gewinne an Bedeutung.

Geöffnet ist die Bauplus am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos online unter www.bauplus-messe.de.