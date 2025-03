Bankschalter-TV - wie einer Erfindung der VR Bank zum Erfolgsmodell wurde

Vor neun Jahren nahm bei der VR Bank Augsburg-Ostallgäu eine Geschäftsidee ihren Lauf, die heute auch in anderen Branchen für einen bequemeren Service sorgt. Die Genossenschaftsbank und ihre Tochtergesellschaft tellma vermarkten ihre sogenannte Telepräsenz-Lösung etwa in Behörden oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Über die Video-Terminals ist es möglich, mit Beratern in Echtzeit zu kommunizieren und so Dienstleistungen barrierefrei, auf Distanz und flexibel zu nutzen.

Alexander Vucko Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg-Ostallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis