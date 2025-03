Erinnerungen an den Horizonterweiterer Erwin Birnmeyer

„Einer Ausstellung stünde also von meiner Seite, naja, nichts im Wege.“ So antwortete Erwin Birnmeyer vor vielen Jahren bescheiden auf die Anfrage, ob er nicht seine Gemälde und Zeichnungen der Öffentlichkeit präsentieren würde. Nun – rund ein Jahrzehnt nach seinem Tod und anlässlich seines 99. Geburtstags – ist das Kaufbeurer Kunsthaus, dessen Werden Birnmeyer von Anfang an intensiv begleitet hat, prall gefüllt mit Arbeiten und Dokumenten aus dem bewegten Leben des Künstlers und Kunstpädagogen..

