Gerüchte nach Vergewaltigung in Kaufbeuren - was sagt die Polizei dazu?

Die Vergewaltigung in der Toilette einer Kaufbeurer Altstadtkneipe sorgte im Spätsommer für Fassungslosigkeit. Der mutmaßliche Täter ist seitdem auf der Flucht. Nun kursieren Gerüchte, wonach der Mann in Berlin festgenommen worden sei.

Polizei: Mutmaßlicher Vergewaltiger weiterhin auf der Flucht

Die Polizei kann dies nicht bestätigen. Im Gegenteil: Auch eine zusätzliche Abfrage bei der dortigen Polizei habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. Über die Festnahme des Verdächtigen am Flughafen ist dort nichts bekannt, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion. Der mutmaßliche Täter sei weiterhin auf der Flucht.

Sexualstraftat in der Toilettenkabine

Das Sexualdelikt hat sich laut Polizei in der Nacht auf Sonntag, 25. August, in einer Bar in der Kaufbeurer Innenstadt ereignet. Als eine 46-jährige Frau von der Tanzfläche in Richtung der Toiletten ging, sei sie von einem Mann angesprochen worden, der sich zuvor ebenfalls auf der Tanzfläche aufhielt. Es entwickelte sich nach Polizeiangaben ein Streit. Die Frau setzte ihren Weg zur Toilette fort, woraufhin der Mann ihr hinterherlief. In der Toilettenkabine sei es dann zu der Straftat gekommen.

Als die alarmierte Polizei eintraf, war der Unbekannte geflüchtet. Zeugen, die die Frau gefunden hatten, sollen das Vorgehen des Täters als brutal und übel bezeichnet haben. Er wurde als 30 bis 40 Jahre alt und mit einem blau-weiß-gestreiften Oberteil bekleidet beschrieben.

Vergewaltigung auch Thema im Landtag

Die Vergewaltigung ist zwischenzeitlich auch zum Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag geworden. Aus einer Antwort des Innenministeriums geht hervor, dass der Täter bis dato weder festgenommen noch sein Aufenthaltsort bekannt ist. Allerdings sei die Identität des Verdächtigen geklärt, ein Lichtbild liegt den Ermittlern vor. Ein weiteres Gerücht, wonach der Gesuchte in einem nahen Döner-Imbiss gearbeitet habe, entkräftet das Innenministerium: Der Tatverdächtige sei nach aktuellem Kenntnisstand kein Mitarbeiter eines ortsansässigen Döner-Imbisses.