Erster Schnee fällt in Kaufbeuren

Da ist er. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Kaufbeuren der erste Schnee der Saison gefallen. Der Regen ging in den Abendstunden allmählich in Flocken über. Am Morgen waren die Autos von einer dünnen, weißen Schicht überzuckert. Auch über den Gärten lag ein feiner Hauch von Winter. Die Schneeschaufeln konnten die Bürger hingegen noch im Keller lassen, denn auf den Straßen und Gehwegen blieb nichts davon liegen. Es dürfte bei einem kurzen winterlichen Gastspiel bleiben, Nachschub ist derzeit nicht in Sicht. Zum Wochenende hin rechnen die Meteorologen bereits wieder mit Sonnenschein und Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt.

Im Winterkleid zeigen sich die Blumen in diesem Garten. Es dürfte jedoch bei einem kurzen Gastspiel bleiben. Foto: Mathias Wild