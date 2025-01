ESV Kaufbeuren: durchwachsenes Doppelderby-Wochenende

Viel investiert, aber nichts gewonnen - so könnte man die 3:6-Heimderby-Niederlage des ESVK gegen Ravensburg am Freitagabend in wenigen Worten zusammenfassen. An den Gesichtern der Kaufbeurer Spieler im Kabinengang konnte man die aktuelle Gemütslage sehr gut ablesen. Da waren auch die aufmunternden Anfeuerungen aus der Heim-Kurve nach Spielende sicher nur ein schwacher Trost. Für Joey Lewis, der vor der Partie für 400 Spiele im Dress der Joker noch mit einer tollen Choreografie gefeiert wurde, war es ein bitterer Abend. Zwar leistete der dienstälteste Joker mit seinem Tor zum 1:0 die perfekte Vorlage für eine Geschichte, wie sie normalerweise nur der Sport schreiben kann, doch leider ohne Happy End. „Ich habe jetzt acht Jahre für den Verein gespielt, aber das war heute nicht so ein Highlight“, sagt der 32-jährige Angreifer nach seinem Jubiläumsspiel.

Ravensburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

ESVK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Joey Lewis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis